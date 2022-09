El Córdoba Patrimonio presenta a sus fichajes con el objetivo de “seguir creciendo”

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad está tratando de crecer conforme las temporadas siguen pasando. Esto hace que en el club blanquiverde solo se piense en el desarrollo y el mercado estival ha sido una gran imagen de ello. La entidad dirigida por José García Román ha logrado mantener el bloque que ha logrado una nueva permanencia en Primera División y también ha incorporado a cuatro jugadores que, a priori y según lo demostrado a lo largo de la pretemporada, darán un salto de nivel a la plantilla. Estos últimos fichajes son Fabio, Lucas Bolo, Muhammad y Pulinho y han sido presentados durante la tarde del miércoles junto a la imagen de un presidente que ha sido tajante y no ha cerrado las puertas a objetivos más ambiciosos.

Josan González y las ganas de "hacer un año inolvidable"

Saber más

El dirigente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en primera instancia, ha dado las gracias a la Fundación Prode por ceder las instalaciones para la presentación de sus nuevos fichajes y ha admitido que el objetivo del club es “seguir creciendo”. “Hemos conseguido mantener el bloque de la plantilla y hemos realizado cuatro refuerzos que esperemos que den ese plus para seguir creciendo como club. Los objetivos van a ser siempre la permanencia, sabemos lo que somos, un club modesto en la mejor liga del mundo, pero, a partir de ahí, ojalá pronto nos distanciemos de los puestos de descenso y podamos soñar con metas mayores esta temporada”, apunta.

Por un lado, Lucas Bolo ha decidido emprender una nueva aventura en España para vestir la camiseta de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad al que agradece la confianza mostrada. “Primero, antes de nada, es importante para mi que la ciudad sea linda, que la familia se encuentre cómoda y eso es un hecho. Después futbolísticamente, también. Agradecer a mis compañeros que estaban desde hace tiempo y que me están haciendo muy rápida y fácil la adaptación. Al cuerpo técnico también por la confianza y al segundo día de haber llegado ya estaba jugando en Vista Alegre. Muy contento, me encuentro trabajando muy cómodo. Siento que este año podemos conseguir los objetivos que nos planteamos con trabajo, humildad y sacrificio”. Por su parte, Pulinho se ha mostrado “contento” por estar en Córdoba y llegar a una Primera División muy competida. “Quiero agradecer al club por la oportunidad de disputar la mejor liga del mundo para mí y tengo que dar lo mejor de mí, para eso he venido aquí”.

Entretanto, la entidad blanquiverde ha logrado reforzar la portería con la incorporación de un Fabio que, al igual que Pulinho, ha admitido estar “contento” por aterrizar en la capital califal. “He acertado en venir a un club como Córdoba donde se están haciendo bien las cosas y si las hacemos mejor aún podemos llegar a nuestro objetivo. Encantado de estar aquí con la familia, que para mí es lo primordial, y es un sitio muy bonito, el pabellón muy bonito y con muchas ganas de los partidos en Vista Alegre, con la afición que nos va a dar ese plus para ganar los partidos en casa, donde nos tenemos que hacer muy fuertes y espero que se vea la mejor versión de mí”. Por último, Muhammad ha admitido la dureza del desafío que significa jugar en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. “Estoy muy contento con el club, con la ciudad. Todo el mundo me ha dado la bienvenida y estoy muy contento con todo el mundo. Es un nuevo desafío para mí, pero espero tener éxito con el equipo. Va a ser para mí difícil este primer año, pero voy a hacerlo y puedo con ello. Gracias a todos por ayudarme y me siento muy querido estos días”, culmina.