La tarea es ardua una vez más. Así es debido tanto a la diferencia de potencial como a la también existente en cuanto a rango histórico. Son los dos factores que a priori dan al encuentro no sólo un atractivo mayor al de otros sino un cariz de complejidad para el rival llamado a ejercer el rol de David. Éste es, de nuevo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que se enfrenta el domingo (13:00) a un nuevo Goliat. Como gigante aguarda en esta ocasión el Inter Movistar, que además viene de proclamarse campeón de Copa de España. Pero si algo deja claro el conjunto blanquiverde, pese a la teoría siempre presente, es que lo importante es la práctica en la pista. De ejemplo sirve su último partido, disputado tras aplazamiento de su fecha original, en el Palau Blaugrana ante un Barça al que estuviera muy cerca de sorprender. Tal es el deseo que tiene la escuadra califal de cara a su visita a Torrejón de Ardoz.

Al equipo de Josan González le sobran los motivos, como canta Joaquín Sabina, para acudir al duelo con prudente ambición. Está con razones para querer más después del salto de calidad visto en el parqué durante las últimas jornadas -y que le lleva a ceder sólo dos derrotas en los últimos seis choques-. Un hecho éste a la perfección reflejado en el mencionado partido ante el vigente campeón de Europa pero también semanas atrás en la pista del Palma Futsal, donde sólo el acierto puntual de su adversario y la magnífica actuación bajo palos de Carlos Barrón impidieron sumar. De esta forma, los blanquiverdes visitan el Pabellón Jorge Garbajosa sin el aparente temor que supone o puede hacerlo un enfrentamiento de este tipo. “Es otro rival duro, campeón de Copa (de España) y que jugó un partido aplazado que no sin trabajo consiguió sacar adelante. Nosotros, a seguir en nuestra línea y ser conscientes y sabedores de que estamos en el camino pero que tenemos que ir un poco más allá”, expresó el preparador cordobés.

En efecto, al técnico califal no le duelen prendas a la hora de elevar la exigencia a sus jugadores. No en vano, el paso adelante en juego de las más recientes fechas dentro del campeonato de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) es justificación a la pretensión de continuar con el crecimiento sin importar el adversario. “Creo que es el momento de perder el respeto a los rivales en los metros finales de la pista. Con la agresividad, capacidad y calidad que tienen nuestros futbolistas en la parte final hay que soltarse en esa faceta para seguir añadiendo cosas a todo lo que estamos haciendo tan bien hasta ahora”, añadió Josan González. Tiene razón en sus palabras, ya que la falta de puntería en determinadas acciones le evitó al Córdoba Patrimonio de la Humanidad obtener un mejor resultado ante el Barça (1-0). La esperanza es que tal circunstancia no se repita en Torrejón de Ardoz y esta vez sí haya premio al trabajo.

Más allá de la declaración de intenciones del entrenador de Puente Genil y de todo lo dicho hasta el momento, el encuentro ante el Inter Movistar es de los más complejos del curso. Se trata de una verdad irrefutable. Con todo, nada es imposible, tal y como demostró el propio conjunto blanquiverde hace alguna jornada ante el potente Jimbee Cartagena. Los departamentales sucumbieron de manera clara en Vista Alegre (5-1) y sufrieron así con el salto adelante del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que había advertido antes al Palma Futsal y lo hizo después al Barça. Por si fuera poco, llega la contienda en tierras madrileñas con otra serie de condicionantes. El conjunto de Tino Pérez lo encara después de acumular muchos minutos en pocos días: disputó la Copa de España a finales de la anterior semana y el jueves tuvo que abordar un duelo con el Jaén atrasado de su fecha original. Es decir, también cuentan los del Jorge Garbajosa con un día menos de descanso en relación al cuadro califal.

“Vamos a intentar aprovechar un poco el cansancio de ellos, el subidón de la Copa (de España) y que tienen un día menos de descanso. Todos esos factores pueden hacer que nos acerquemos a competir de tú a tú y, sobre todo, intentar sacar los tres puntos”, apuntó Josan González en un definitivo mensaje de ambición. El caso es que el conjunto blanquiverde ya puso contra las cuerdas al Inter Movistar en Vista Alegre, por mucho que después terminara por caer goleado. Porque los califales llegaron a gozar de una ventaja de dos goles. Sea como fuere, es indiscutible que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está más metido que nunca en la máxima categoría y no quiere desaprovechar cada oportunidad que se le presenta para incorporarse más si cabe, por decirlo de alguna forma. Por cierto, para el duelo en Torrejón de Ardoz tiene el entrenador de Puente Genil sólo tiene la baja de Jesulito. El gaditano sufre molestias musculares en los isquiotibiales y el glúteo de su pierna derecha y la entidad prefiere no arriesgar con él.