Josan González: "Queremos mejorar lo del año pasado"

"Con muchísimos días de vacaciones y con muchas ganas de empezar ya". Fue la frase con la que comenzó su comparecencia Josan González, técnico del Córdoba Patrimonio, en el regreso de sus chicos al tajo. En las instalaciones del Open Arena se comenzó con la parte física con la presencia de dos de los tres fichajes del club: Ismael López y Miguelín. Los brasileños Álex Viana, Caio César y Lucas Perin, en Brasil aún de vacaciones, y Shimizu, con su selección, fueron las ausencias destacadas en la vuelta al trabajo, ello sumado a la presencia de hasta seis jugadores del filial para cerrar el grupo.

El entrenador pontanés, en su inicio, tuvo palabras para los jugadores que se marcharon de la entidad la temporada pasada y que contribuyeron a la permanencia blanquiverde. "Me gustaría dar las gracias a la gente que ya no está con nosotros y que nos ayudó el año pasado, tanto a Fernando -ex segundo entrenador-, como a los jugadores: Manu (Leal), Koseky, David Boyos y Cordero, que fueron parte principal de este equipo y que nos ayudaron a conseguir el objetivo". En cuanto al propio reinicio de la actividad física, Josan explicó que "las pretemporadas suelen ser muy ilusionantes, partimos todos de cero, con la misma base y con ganas de mejorar lo que hicimos el año pasado; sobre todo, del cómo, del camino que vinimos hablando toda la temporada y sabiendo que tenemos que ser mejores cada día para que, cuando llegue la hora de los partidos, seamos capaces de sacarlos y no pasar apuros".

Ismael López y Miguelín fueron las únicas caras nuevas para la temporada 2021-22 junto al grupo, donde se han mantenido hasta once jugadores respecto a la campaña pasada. "Estoy contento con que la gente quiera sumarse al proyecto", confesó el preparador cordobés, añadiendo que "el mejor fichaje ha sido el bloque. Se escuchó mucho de jugadores que podían salir, al final decidieron quedarse con nosotros y sumamos jugadores con experiencia e intentamos seguir creciendo en lo que es ser una familia y ser un equipo en mayúsculas". Retornan los futbolistas, en este caso, después de unas vacaciones comenzadas desde que se venció al Jaén Paraíso Interior para consumar la permanencia.

En cuanto a lo que pasará en el parqué, Josan González lo tiene claro. "Nuestro objetivo este año es el de consolidar al equipo en Primera División y no sólo hacer ese objetivo, sino el cómo hacerlo, siendo un equipo. Cuanto antes nos alejemos de esa zona caliente y cumplamos el objetivo de la permanencia, podemos mirar otro tipo de cosas, pero obviamente hay muchísimos equipos con muchísimo nivel", señaló al respecto el de Puente Genil, que incorpora a Emanuel Santoro como segundo entrenador -en sustitución de Fernando Tienda- y de un psicólogo, Nacho Osuna, ambos con colaboración previa con Josan la temporada pasada.

Al menos en la preparación, el primer entrenador del Córdoba Patrimonio contará con los refuerzos de hasta seis jugadores del filial. Preguntado por si tendrán protagonismo más allá de este período, lo tuvo claro al explicarlo. "La realidad que yo intentaba explicar el año pasado a los jóvenes es que, si nos fijamos en los jugadores cordobeses que han llegado a Primera División en los últimos años, hay que mirar la media de edad: 25, 26 o 27 años o incluso algunos más. La realidad, hoy por hoy, es que es difícil y aun así es un privilegio que pocos clubes pueden dar, que es dar esa formación de entrenar a los jóvenes con los mejores". También afirmó seguro sobre el tema que "cuando estén preparados, no me va a temblar el pulso por ponerlos por la edad. Ahora mismo es un poco para ayudarnos y para su crecimiento personal pero claramente el club tiene una puesta firme por la cantera y hay que tener paciencia para dar ese salto de Tercera División a Primera". El Córdoba Patrimonio reinicia su actividad de cara a una campaña ilusionante.