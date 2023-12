El Córdoba Patrimonio, con ambición para la segunda vuelta

Son días de pausa y de reconstruir. De autoanalizarse y preparar un nuevo sendero para lo que viene, que en absoluto será más fácil que lo ya superado. La Liga Nacional de Fútbol Sala hará un alto en el camino este fin de semana por los compromisos internacionales, aunque aún no ha dicho su última palabra del 2023, dado que el Córdoba Patrimonio, que sigue trabajando en Vista Alegre aunque sin la exigencia competitiva en el horizonte más cercano, cerrará el año con su visita al Viña Albali Valdepeñas, suponiendo éste el primer partido de la segunda vuelta para los blanquiverdes. Sea como sea, la ilusión sigue presente en la plantilla cordobesa, que está completando, hasta el momento, una de sus mejores campañas desde su aterrizaje en Primera División.

En efecto, la misma ha estado cargada de altibajos, con un inicio muy esperanzador, pero que fue diluyéndose con resultados más negativos, incentivado este bache por los problemas de lesiones que ha sufrido el club. Sea como sea, el cuadro califa alcanza el ecuador del torneo doméstico en una meritoria undécima posición con 18 puntos, siete de ventaja sobre el descenso y con seis por debajo del octavo clasificado. Por tanto, el balance es positivo, teniendo en cuenta que la entidad sigue con el principal reto de lograr la permanencia, algo que, según las cuentas del propio club, podría conseguirse virtualmente con tres o cuatro victorias más.

El balance actual supone la segunda mejor primera vuelta del club desde su aterrizaje en la máxima categoría, únicamente por detrás de la temporada 2021-22, que cerró este tramo en novena posición con 21 puntos y a solo dos de la Copa de España. Eso sí, hay que puntualizar que lo que se ha hecho este curso tiene, seguramente, más mérito, en gran medida porque había peores expectativas debido a la plantilla que se había configurado, con muchos extranjeros que no conocían la liga española. Pero el rendimiento ha sido notable y únicamente las lesiones han impedido una estadística mejor.

Josan González sigue sin poder contar con Mykytiuk y Rafalillo, lesionados de larga duración, así como Arnaldo Báez y Zequi, que se están recuperando de diversas intervenciones quirúrgicas. Junto a ellos, otros futbolistas como Kenji, Guilherme o Pulinho han pasado por la enfermería en algún momento, y Osamanmusa se incorporó más tarde al equipo por problemas burocráticos. Por tanto, el técnico no ha podido contar con la plantilla al completo en casi ningún momento.

Todo ello deparó la necesidad de incorporar al cierre Josema, que estaba libre, y el club tiene la intención de salir al mercado en las próximas semanas para reforzar al equipo en el periodo invernal. Así lo confirmó el propio José García Román, presidente de la entidad, en los micrófonos de COPE Córdoba, al admitir que “algo habrá que reforzar, sinceramente”. Eso sí, “todavía no tenemos hecho nada”, pues “el mercado no se abre hasta el 1 de enero, lo cual creo que no está bien ya que se debería abrir antes por el tema de la gestión y la documentación, sobre todo sin son extranjeros”.

Pese a que espera tener varios recuperados para el mes de enero e incide en la importancia de la categoría, subraya que seguirán teniendo dos o tres bajas y “siempre es bueno fichar a algún jugador más para consolidar la plantilla”.