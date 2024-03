La solidez como visitante del Córdoba CF, puesta a prueba en Mérida y Madrid

No siempre es importante el hecho del rendimiento actual. El fútbol no tiene memoria y lo que mandan son los resultados que se consiguen semana tras semana, sin contar lo que se hizo hace dos, tres, cuatro o cinco jornadas. Es por ello que el trabajo realizado hasta ahora solo sirve para estar colocado de una manera o de otra en busca de conseguir el objetivo propuesto a principios de temporada. ¿La conclusión de este primer discurso? Pues bien sencilla: el Córdoba CF no tiene ni mucho menos el trabajo hecho y ahora afronta un nuevo desafío en las dos próximas semanas que le puede poner en una grandísima posición para luchar por el ascenso directo a Segunda División.

Si se tiene en cuenta las últimas 25 jornadas, el Córdoba CF sería líder del Grupo II de Primera RFEF aventajando en cuatro puntos al segundo clasificado más el gol average que en este caso sería el CD Castellón, mientras que tanto Ibiza como Málaga ya se irían a los diez, siendo esta una distancia más que considerable para conseguir el ascenso directo a falta de nueve jornadas para terminar la temporada regular, aunque esto no va así. La escuadra blanquiverde se encuentra en segunda posición, en una dinámica prácticamente imparable aunque se podrá a prueba en dos desplazamientos de manera consecutiva.

Y es que el Córdoba CF, además, es el mejor visitante de toda la Primera RFEF, haciendo así que su gran rendimiento sea a causa tanto de la regularidad mostrada como local que como lejos de El Arcángel, pero ahora tendrá que demostrarlo. Los chicos dirigidos por Iván Ania visitarán el Estadio Romano José Fouto este mismo fin de semana con la mirada puesta, además, en el enfrentamiento que se disputará en Castalia entre Recreativo de Huelva y CD Castellón en busca de, al menos, mantener la distancia de tres puntos que les separa con el primer clasificado del Grupo I.

Aun así, este desafío no termina únicamente aquí, ya que, tal y como se ha mencionado anteriormente, el Córdoba CF tiene un doble encuentro lejos de El Arcángel. La entidad blanquiverde visitará la próxima semana Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid Castilla a la par que el CD Castellón también tendrá que jugar su partido como visitante ante el Intercity, un duro hueso. Por tanto, los chicos dirigidos por Iván Ania quieren dos victorias consecutivas en este duro tramo de temporada y aprovechar así la irregularidad de los orelluts para alzarse con esa primera posición.