No será un camino de rosas

Todo por decidir a falta de más de una vuelta para terminar la temporada, pero a todo el mundo le gusta verse arriba, comandando la tabla clasificatoria y, por ello, es necesario buscar la distancia lo antes posible. Aun así, el encuentro de la tarde del domingo era muy complicado para un Córdoba CF que tenía una oportunidad clara para asentarse en el liderato del Grupo I de Primera RFEF, aunque pronto vio que esto iba a ser muy complicado. Los chicos dirigidos por Germán Crespo aterrizaban en el Estadio de Santo Domingo en busca de vencer a una AD Alcorcón que, gracias a dos transiciones muy rápidas, logró una ventaja casi insalvable al filo del descanso.

Un encuentro entre dos titanes. Dos equipos que buscarán el ascenso directo al final de la temporada y, aunque este duelo no decida nada por el momento, es importante que tu rival no sume más que tú. Por ello, ambos planteles saltaron al césped de Santo Domingo con más cautela que otra cosa, sabiendo que un despiste defensivo o una jugada errada podría significar que la balanza se desequilibrase antes de lo esperado. Sin embargo, la AD Alcorcón quiso desde un principio dominar el esférico, sometiendo con balón a un Córdoba CF que, en los quince primeros minutos, no sufrió más allá de un disparo lejano de Álvaro Bustos que se fue desviado de la meta defendida por Carlos Marín.

Por su parte, el Córdoba CF tenía una cosa clara: no fallar a su filosofía. Y así transcurrió el encuentro a pesar de las bajas importantes de Gudelj y Javi Flores. Los de Germán Crespo no se encontraban muy a disgusto sobre territorio madrileño y las combinaciones por dentro estaban siendo más sencillas que días anteriores. Esto, unido a la gran presión de la zona ofensiva, provocó que las llegadas comenzasen a emerger. Tanto es así que Miguel de las Cuevas disfrutó de un disparo dentro del área alfarera merced a un buen robo de Álex Bernal y su tiro tuvo que ser despejado a saque de esquina por la defensa local.

Sin embargo, la AD Alcorcón tenía que aprovechar la oportunidad que le brindaba nuevamente el fútbol después de la debacle ocurrida durante la jornada pasada frente a Unionistas. Por ello, la distancia frente al primer clasificado ya era mayor de la esperada en un primer momento y el conjunto madrileño quería ser el primer equipo en vencer al Córdoba CF lejos de El Arcángel. Por ello, Álvaro Bustos, el más activo del ataque alfarero, lo volvió a intentar tras un despeje de la zaga cordobesista, pero su disparo fue repelido por un Carlos Marín que volvió a salvar a la entidad blanquiverdes.

Aunque el Córdoba CF no quería conformarse meramente con un punto e intentar salvaguardar un empate que es cierto que beneficiaba y mucho en su visita a uno de los campos más complicados de toda la Primera RFEF, pero la ambición de este vestuario no tiene límites. De hecho, Antonio Casas tuvo una doble oportunidad para poner por delante al conjunto blanquiverde, pero Babin y el guardameta Jesús Ruiz salvaron el tanto inaugural que no tardó en llegar, aunque no para este protagonista. La AD Alcorcón consiguió correr al contragolpe y Álvaro Bustos finalizó a la perfección una grandísima transición local para poner por delante a los de Fran Fernández.

Este tanto, lejos de ser un aliciente, fue un auténtico jarro de agua fría para un Córdoba CF que empezó a sufrir mucho a nivel defensivo y la AD Alcorcón quería aprovechar esta sangría a través del contragolpe y así fue como el cuadro madrileño hizo el segundo justo antes de finalizar la primera mitad. Chiki vio como estaba solo Moyano al segundo palo y el cordobés, tras un despeje de Carlos Marín aumentó la renta en el electrónico, dejando así con muchas dudas a un plantel blanquiverde que tenía que hacer una segunda mitad sobresaliente para puntuar en Santo Domingo.

Esta serie de desgracias fue dejadas a un lado por una escuadra califa que volvió a salir al terreno de juego madrileño con dos cambios -entraron Simo y Willy Ledesma por De las Cuevas y Adrián Fuentes- y la intensidad fue otra, con más decisión en campo contrario y teniendo dos puntas los cuales retenían el balón de espaldas a portería, dándole continuidad a dos extremos puros como son Carracedo y Simo. Este cambio de sistema sentó de maravilla a un Córdoba CF que gozó de una oportunidad muy cara cuando tan solo habían transcurrido diez minutos de la segunda mitad, pero el centro de Álex Bernal al segundo palo no llegó por poco Antonio Casas.

A pesar de que la segunda mitad fue un auténtico dominio por parte blanquiverde, el primer tanto no llegaba conforme los minutos pasaban y la ansiedad formaba parte cada vez más de cada uno de los jugadores que defendían la elástica cordobesista. Finalmente, el Córdoba CF no pudo rehacerse del resultado adverso ocurrido durante el último cuarto de hora de la primera mitad -de hecho el conjunto local incrementó la distancia en el luminoso gracias a un tanto postrero de Juanma Bravo- y cayó por segunda vez esta temporada. Una AD Alcorcón que se vuelve a enganchar a la lucha por el liderato del Grupo I y se coloca nuevamente a tres puntos de unos chicos dirigidos por Germán Crespo que han sufrido un duro golpe de realidad.