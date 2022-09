De Miguel de las Cuevas a Diarra: el Córdoba CF, pura dinamita en El Arcángel

Puede parecer redundante, pero lo cierto es que los números que está cosechando el Córdoba CF en El Arcángel, además de históricos, están sembrando una racha sin precedentes que eleva a la plantilla dirigida por Germán Crespo a la historia del conjunto califal. Mucho se ha hablado de esos veinte encuentros consecutivos sumando triunfo tras triunfo sobre el verde del coliseo ribereño, pero hay un dato al que no se le suele prestar mucha atención y que es un síntoma inequívoco del buen hacer de los blanquiverdes. Y es que el Córdoba CF, en los últimos veinte partidos en su feudo, promedia más de tres goles por partido. 3,30 goles, exactamente, que suponen un récord difícilmente igualable por algún otro conjunto de la categoría.

El camino imperial del Córdoba CF en El Arcángel

Un total de 64 goles anotados a lo largo de más de un año natural en el que el Córdoba CF aún no conoce la derrota como local en partido liguero. Es más, no conoce ni el empate, ya que va sumando victoria tras victoria, semana tras semana. Esos 64 goles se reparten en un total de 12 goleadores, entre los que el incombustible Antonio Casas se eleva como el máximo anotador con trece dianas. Tras él, siguiéndole muy de cerca, Adrián Fuentes suma once goles en su haber, mientras que De las Cuevas hace lo propio con nueve. Un De las Cuevas que fue el artífice del primer tanto de esta racha, anotado ante el Cádiz B en el último encuentro de la temporada 2020-21.

Tras ello, una campaña completada con perfección como local por un Córdoba que no se dejó doblegar por ningún equipo, ni en liga ni en Copa RFEF. Tan solo el Sevilla FC, equipo de Champions League, fue capaz de vencer al Córdoba CF el pasado año en El Arcángel, teniendo que esperar hasta la prórroga para anotar el único gol del partido. Así pues, en liga, a los ya mencionados Casas, Fuentes y De las Cuevas, se le unen como goleadores Willy, con otros nueve goles; Luismi, con ocho; Simo, con seis, y Omar Perdomo, con tres tantos. Por último, con tan solo un gol en su cuenta particular en esta racha como local se sitúan Javi Flores, Ale Marín, y las últimas incorporaciones blanquiverdes: Cristian Carracedo, Kike Márquez y Diarra.

Unas cifras mareantes para un Córdoba CF que, aún así, quiere seguir aumentando sus registros y dejar la cifra en el punto más alto posible. Tras vencer en la actual temporada en los dos duelos iniciales ante Unionistas de Salamanca y FC Fuenlabrada, los blanquiverdes tendrán un impás en el camino como local para visitar al Celta de Vigo B. Tras ello, la acción volverá al coliseo cordobés con otro duelo de alta tensión, que enfrentará a los de Germán Crespo con el Rayo Majadahonda. Un nuevo escollo en el camino del técnico granadino y su plantilla por seguir agrandando su hazaña en la historia escrita en blanco y verde.