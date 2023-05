Manuel Mosquera: “Estos jugadores merecen comprensión”

Una rueda de prensa inusual, rara, tal y como se espera que sea el ambiente en el último encuentro de la temporada para el Córdoba CF. El CD Badajoz, que llegará a El Arcángel con más de dos mil aficionados a sus espaldas, tratará de doblegar a los blanquiverdes para así sellar matemáticamente su salvación en Primera RFEF. Por otro lado, el combinado califal, sin absolutamente nada en juego, tendrá que apelar a la profesionalidad y a la honradez de sus futbolistas para afrontar un partido difícil, con un ambiente enrarecido, en el que será muy posiblemente la despedida de muchos de estos jugadores de la elástica blanquiverde.

El Córdoba CF dice adiós a la temporada ante un CD Badajoz con la vida en juego

Pese a todo ello, Manuel Mosquera ha reconocido en esta rueda de prensa previa al duelo que, pese a que está claro que el hecho de “no tener objetivo y no ser una semana de tensión máxima” ha hecho que haya sido una semana “complicada para nosotros”, pero es consciente de que su obligación es “honrar la competición y hacer honor a los rivales”, por lo que ha afirmado que están “preparados para ganar mañana porque todos queremos una victoria”. “Hemos entrenado muy bien dentro de que es una semana donde es difícil mantener la tensión cada día. Mis jugadores siempre me han dado confianza, sin ninguna duda”, ha añadido al respecto.

Sobre el ambiente que se espera en El Arcángel, Mosquera lo ha tildado de “inusual”, pero ha recordado que tienen que estar “al margen de todo eso”. Con todo, él espera que “venga nuestra gente”, y le encantaría que “hubiese mucha comprensión hacia el jugador”, ya que “durante toda la temporada, estos jugadores lo han querido hacer fantástico, pero han tenido una parte muy buena y otra no tan buena”. Por ello, le encantaría que hubiese esa comprensión, que podría manifestarse también “con silencio”, ya que “cuando estos jugadores han estado arriba de todo y los han loado tanto, se han visto reconocidos por la afición y la afición los veía como su representación”, y ahora no es así. “En el deporte, a veces estas arriba y a veces estas abajo, pero estos jugadores se merecen una comprensión, porque han hecho una temporada de pico para arriba y pico para abajo, pero hasta el final han querido que saliesen las cosas bien”, ha apuntado.

Hablando del partido en sí, en términos meramente deportivos, ha subrayado que será un duelo inusual ya que “tenemos un equipo que se juega la vida, una afición que va a estar con ellos”, mientras que el Córdoba CF tiene que estar “al margen desde la profesionalidad más absoluta”, ya que tienen “mucho respeto por todos los equipos, pero nuestro rival es el Badajoz, y nuestro objetivo es ganar, sin ninguna duda”.

Por otro lado, el entrenador gallego también ha confesado que piensa que “claramente que nos hemos merecido mucho más de lo que hemos recibido, porque creo que hemos hecho muchas más cosas bien que mal, pero los errores que hemos cometido nos han penalizado enormemente”, y eso ha hecho que haya sido muy complicado remontar todo. Por ello, ha explicado que para él, los resultados dicen lo contrario al trabajo que se ha hecho, pero que “la cara exterior de los entrenadores son los resultados, y hay que aceptarlo”, porque “así son las reglas del juego”.

Además, el encuentro supondrá la despedida de muchos futbolistas de la zamarra blanquiverde, motivo por el que ha vuelto a apelar a esa comprensión. “No sabemos qué jugadores se van a quedar, pero estoy seguro de que podrán marcharse jugadores que han dado todo por esta camiseta, y algunos durante mucho tiempo”, ha confesado, añadiendo que son futbolistas que “han vestido la blanquiverde, han puesto toda su intención, y son jugadores con fuerza en el equipo, por lo que tendrían que tener un reconocimiento y comprensión”. Con todo ello, cree que el cordobesista que acuda al estadio “va a corresponder a sus jugadores como se merecen, con esa comprensión y reconocimiento”, recordando Mosquera además que el aficionado tendrá que hacer balance, pero que estará la próxima campaña “en Primera RFEF, en una categoría muy buena y muy bonita, a intentar el ascenso”, hecho que será “determinante para que el que venga, encuentre una motivación especial a favor del equipo”.

Finalizando ya la rueda de prensa, ha vuelto a reincidir en que no se imaginaba “en ninguno de mis guiones que estas ocho semanas saliesen así de mal”. Pese a los malos resultados, ha encontrado “confianza en el club para que los resultados se diesen, y he encontrado que los jugadores querían y han estado conmigo y con mi cuerpo técnico para que las cosas saliesen bien”, por lo que “por esa parte, me voy muy tranquilo”, añadiendo además que ha notado “el respeto de la gente en los partidos de casa por mí y por mi profesión, más allá de que no estén de acuerdo con mi labor en los resultados”. Aún así, se marcha del Córdoba CF “fastidiado porque quería haber sacado resultados en un gran club, con un gran objetivo como el play off, pero se ha ido todo al traste pronto”, apuntando que “una victoria en cualquiera de esas cuatro primeras semanas nos hubiese mantenido hasta el final” en la pelea por el ascenso.

Por último, cuestionado sobre el potencial del vestuario para la próxima campaña, Mosquera ha reconocido que podría decir “mil cosas con respecto a la plantilla y lo que pienso”, pero que es algo que “habría que valorar desde el principio hasta el final”, y esa no es su labor ya que estaría “hablando parcialmente”. Además, sobre Antonio Fernández Monterrubio, ha apuntado que han quedado para hablar la próxima semana, y en esa charla podrá expresar su diagnóstico, pero que en ningún caso ha tenido “ningún contacto para la planificación de la temporada que viene”.