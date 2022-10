José Alonso y un estreno amargo

Un debut agridulce por todo lo que significa el resultado cosechado durante la última jornada en El Arcángel. El Córdoba CF llegaba este domingo al feudo ribereño con la intención de mantener el liderato del Grupo I de Primera RFEF y cosechar su sexta jornada consecutiva venciendo, aunque esta vez iba a ser más complicado. El San Sebastián de los Reyes logró ponerle las cosas muy difíciles a un técnico Germán Crespo que, como es costumbre, había realizado rotaciones en busca de no cargar con muchos minutos a ciertos jugadores. Esto provocó que uno de los futbolistas debutase tras recuperarse de una larga lesión sufrida a lo largo de la pasada temporada.

Dolor y derrota

En efecto. José Alonso debutó con la elástica blanquiverde en el tercer escalón del fútbol español, como titular y ante su público en un partido muy complicado en el que no tuvo mucho trabajo en líneas generales pero en el que, finalmente, no pudo cortar una transición rápida de un Sanse que pudo desequilibrar la balanza en el descuento. El zaguero blanquiverde compareció ante los medios de comunicación una vez terminó el encuentro y admitió que su equipo salió “como siempre” en la primera mitad. “Tenían jugadores muy rápidos a la contra y nos hacían daño ahí, pero creo que hemos jugado y hemos leído muy bien la primera mitad. Hemos leído peor los últimos minutos y, en un despiste defensivo, gol. Esto es Primera RFEF, tenemos que mirarnos las caras, pero no creo que hayamos hecho un mal partido. Se nos va un punto que, por cómo iba el partido, era bueno porque no nos salían las cosas en los últimos minutos. Pero un despiste, gol y se llevan los tres puntos”.

Por otro lado, el central del Córdoba CF ha reconocido sentirse “muy feliz” por disputar minutos y no tener “ninguna molestia” en el encuentro frente al San Sebastián de los Reyes. “Estoy desde febrero que no aguantaba el ritmo. El nivel ya habéis visto cómo ha sido, ha sido difícil entrar. Me he encontrado bien, y seguro, pero en algunas acciones se han notado los minutos. Intentar recuperar bien para el domingo estar disponible para el míster”. Entretanto, el duelo contra Arturo durante la contienda fue de lo más atractivo y José Alonso admitió que el ariete es de “superior categoría”. “Tiene una edad que ha recorrido muchos campos, muchas categorías metiendo goles, y prefiero delanteros así que me pongan el nivel alto y ganarles el partido individual, y también en lo colectivo. Jugamos en equipo, ha sido una disputa bonita, ha ganado él por los tres puntos, pero en lo individual contento también, pero no en lo colectivo porque no nos llevamos los tres puntos”.

Asimismo, el vestuario blanquiverde tendrá ahora que lidiar con la derrota tras una larga sucesión de resultados en los que el triunfo era una tónica habitual. Por ello, Alonso ha remarcado la labor que su equipo ha realizado hasta el momento e intentará que esto se olvide este mismo fin de semana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. “Tenemos la mentalidad de ganar siempre. Hoy no se ha dado, pero mañana entrenamos con la cabeza ya en el Castilla. Hemos perdido por un despiste, pero el Castilla ya está aquí. Pensar que tenemos que ir a por los tres puntos y volvernos a casa con ellos”, culmina.