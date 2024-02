Iván Ania: “Es un punto merecido”

La garra que hacía falta en un equipo que cree hasta el final. No es de extrañar que la afición blanquiverde haya dicho ya en este post partido que este duelo es de los típicos que el curso pasado no salías con una derrota, sino que posiblemente con un marcador mucho más abultado, pero, esta vez, se ha conseguido un punto sobre la bocina. Y es que el Córdoba CF suma un empate en el descuento tras un choque que se había puesto cuesta arriba gracias al tanto de falta directa de Cristian Rodríguez. Es por ello que tras este final de infarto, el técnico Iván Ania compareció ante los medios de comunicación y explicó que este punto llega gracias al trabajo “de la segunda parte”.

En primer lugar, el preparador ovetense cree que en el duelo hubo “dos partes muy diferenciadas”: una en la que la AD Ceuta se encontró “muy cómodo en el campo, con golpeos a la espalda” de la defensa blanquiverde, siendo “difícil” ganar las disputas. “Nos costó meternos en campo contrario, nos costó dar secuencias de pases largas”, aunque la segunda parte fue distinta. “Fuimos para mis superiores. En cuanto empezamos a encontrar el juego por dentro y finalizando por fuera, creo que generamos superioridad sobre el rival. No se concretó en grandísimas ocasiones, pero sí que había la sensación en esos centros laterales o en esas llegadas de que podíamos hacer el gol y al final lo encontramos en un saque de banda largo, pero creo que lo podíamos haber hecho antes”.

Aun así, no cree que fue un mal partido de los suyos, ya que, en líneas generales, “no era fácil generar ocasiones. ”El gol de ellos viene a balón parado, en una falta para mí muy rigurosa. Un partido que no tenía mucho ritmo porque había muchísimas interrupciones, continuamente el árbitro pitaba faltas y ya te digo que en la segunda parte para mí fuimos superiores y el gol llegó en los últimos minutos, pero podía haber llegado antes“, añadió un Ania que también recalca la superioridad zaguera en ambos lados. ”Los equipos también defienden, defendieron muy bien los centros laterales a Toril, con la marca muy pegada y no pudo ser ganador sobre los centrales Las defensas también a veces se imponen a los ataques. Creo que hicimos los dos equipos dos partes bien diferenciadas, una primera posiblemente más para el Ceuta y una segunda nuestra“.

Por último, el técnico ovetense analizó el partido desde el punto de vista táctico y, sobre todo, en el banquillo, donde tan solo realizó tres permutas. “Al final hay que mover las fichas con los cambios, con situaciones que se van dando. En la primera parte nos costó apretar ese golpeo de Cristian, muchas veces venía a hacer una salida de tres o golpeaban los centrales y nos costaba esa segunda jugada de cara. Pero sí, los partidos ahora hay muchísimo en juego, los entrenadores creo que de esta categoría todos tienen buenísimo nivel, nos estudiamos, nos analizamos y no es fácil el poder sorprender”, concluyó.