Iván Ania: “Nos faltó contundencia en los goles”

Un estreno con derrota y sensaciones irregulares entre dos equipos llamados a luchar por el ascenso a Segunda División. La UD Ibiza se impuso en la batalla acontecida en El Arcángel a un Córdoba CF fallón en las áreas y falto de contundencia. Así lo definió Iván Ania en la rueda de prensa posterior al duelo, en la que comenzó reconociendo que el balance era “negativo porque no entraba en los planes el no conseguir la victoria”. De esta manera, el asturiano ha explicado que “en el desarrollo del juego, teníamos el balón, pero ante un equipo directo no nos impusimos en las disputas y no recogimos las segundas jugadas”, para proseguir analizando que “los tres goles vienen de tres saques de banda, y no estuvimos finos en su defensa, de ahí que se lleven la victoria. Hubo alternativas y ocasiones para ambos conjuntos, pero ellos fueron más definitivos”.

Amargo y descolorido estreno en El Arcángel

En lo referido al juego, haciendo otra valoración, Ania ha recordado que “el balón fue nuestro, nos impusimos en ese sentido”, pero que “en la primera parte estuvimos espesos con el balón, con pérdidas no habituales, y nos costaba encontrar a Sala”, hecho que se corrigió en la segunda mitad, pero “hubo un momento en el que el partido se volvió loco, de ida y vuelta, y en ello son mejores que nosotros, sobre todo por fuera, por lo que decidimos hacer los cambios para tener más pausa y más pases”. Sin embargo, ha insistido en que “en un saque de banda lejano nos ganan un duelo, filtran un pase al área, no estuvimos contundentes y de ahí el gol”.

Descartando cualquier problema físico -el ovetense vio a su equipo “físicamente bien” y ha subrayado que “la derrota no está condicionada por el estado físico”-, la salida de Álex Sala del terreno de juego trajo consigo prácticamente de manera inmediata el declive blanquiverde. “Decidimos el cambio porque queríamos que los ataques no se convirtieran en un ida y vuelta, y entendimos que necesitábamos un jugador con pausa que pudiera darnos secuencias de pase como Recio, y que Diarra se soltara más en el ataque”. Pese a esa idea, Ania ha reincidido en que “no nos salió bien el plan porque nos hicieron un gol, pero ese gol no viene porque Sala no esté en el campo, viene de un saque de banda donde no nos imponemos dos veces”.

Así, buscando ya soluciones de cara al próximo duelo ante el Real Murcia, el técnico del Córdoba CF ha apuntado que “tenemos que manejar mejor el no pegarnos al rival cuando nos enfrentamos a un delantero muy corpulento como Obolskii”, además de “recoger esas segundas jugadas de cara”. “Nosotros cerrábamos a los extremos para evitar superioridad numérica, e intentábamos que disputara Sala en vez de los centrales, evitando así quedar más expuestos”, pero eso no evitó la victoria celeste.

Y, de esta manera, las miradas apuntan directamente a la confección deportiva de la plantilla, aún por culminar a falta de cuatro días para el cierre del mercado. “Si hubiésemos ganado no estaríamos hablando del mercado”, ha declarado un Ania que también ha insistido en que “lo importante es que la idea está clara, y que hemos decidido tener paciencia y no firmar por firmar”, dejando además la puerta abierta a una posible incorporación al reconocer que “no sabemos si el mercado nos va a ofrecer la posibilidad de firmar lo que queramos. El que venga, si viene, es para mejorar lo que tenemos”. Además, ha recordado que desde que firmó, la idea ha sido de “tener una plantilla corta, poder tirar de gente del filial y de jugadores polivalentes como Adri Castellano”.

Por último, ante la pregunta de si a este Córdoba CF “no le da” con la plantilla actual para pelear contra equipos como el Ibiza, Ania ha aseverado que “tenemos jugadores suficientes para poder ganar el partido”, pero que los celestes “se impusieron en los duelos”. “Obolskii se impuso a nuestros centrales, esa esa la realidad”, ha recordado, explicando que “a partir de esa disputa, nos costaba recoger la segunda jugada de cara”. Además, “en cuanto a fondo de banquillo, ellos tienen dos jugadores por puesto de mucho nivel”, pero el Córdoba CF tiene “un pensamiento distinto, de menos jugadores”, pero no cree que eso “haya sido la clave del partido”, aunque “sí que Gallar, que entró desde el banquillo, marcó gol, pero nos faltó contundencia en los goles”.