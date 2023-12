Iván Ania: “La expulsión nos perjudica más que nos beneficia”

Un encuentro donde no se sacó el resultado esperado, pero que viene a refrendar el buen trabajo realizado hasta el momento. Y es que el Córdoba CF consiguió un empate ante un Atlético Baleares muy encerrado, con un bloque muy bajo tal y como explicó el técnico Iván Ania en la comparecencia ante los medios de comunicación. El propio entrenador blanquiverde admitió que el conjunto local acumuló “muchísima gente por detrás del balón” y más aún “a raíz de la expulsión”. “Una vez que se quedan con uno menos, ya fue muy difícil porque recuperaban balón y la perdía”, aunque también hay autocrítica ya que, en su percepción, a su equipo “le faltó mucho ritmo en la circulación para encontrar espacios”. “Fue un ejercicio de resistencia de ellos contra nosotros. Un querer y no poder porque fuimos superiores”, aclara.

Por otro lado, Ania ha admitido que no se esperaba a un Atlético Baleares “tan replegado” por lo que tuvo que “modificar cosas sobre la marcha en la primera mitad” así como “buscar siempre esas superioridades con los cambios” porque no la tenían de manera “posicional”, ya que “ellos acumulaban mucha gente en zona de balón y no éramos capaces de circular rápido”. En referencia el partido largo, el técnico ovetense ha apuntado que no era simplemente por el duelo, sino que el Córdoba CF ya no volverá a la acción hasta el próximo día 4 de enero. Entonces, para Iván Ania, este “era el partido más difícil de la temporada” debido a que, si no ganas “pues te estás comiendo un poco la cabeza hasta el próximo partido” y si pierdes “pues más todavía”.

Asimismo, el preparador asturiano ha aseverado que, en esta ocasión, la expulsión les “perjudicó para que nos favoreció” porque ellos “ya no buscaban ni siquiera el contragolpe, lo más que hacían era defender y despejar. Nosotros realmente no estuvimos finos en la circulación y nos costó mucho para poder ganar el partido”. A partir de la expulsión de Calderón, el técnico se vio obligado en meter un defensor más que ya que “es tan importante ganar como que no te ganen” y “estuvieron a punto de hacer el gol”. “Nosotros también tuvimos una de Simo y al final fuimos dominadores, pero no tuvimos acierto en las ocasiones que tuvimos”.

Por su parte, el técnico ovetense ha querido dejar a un lado la posible negatividad que se ha podido generar a partir de este empate y ha mirado con perspectiva. “Estamos en posición de play off, la línea del equipo partiendo de menos a más y faltan dos partidos para terminar la primera vuelta, llevamos 33 puntos si lo terminamos con 39 creo que sería unos muy buenos registros”. Para finalizar, Iván Ania ha valorado el trabajo que está haciendo al frente Juanma Barrero y así ha analizado al rival durante los últimos días. “Hice hincapié durante la semana en que los tres últimos partidos como local los habían ganado y venían de un buen resultado en San Fernando que es un equipo que también está en alza y de la dificultad que iba a tener el partido. Creo que es un equipo que está creciendo a medida que va pasando la competición”, ha culminado.