El muro balear

Una semana más donde estaba en juego más que tres puntos, pero esta vez con más razón. El Córdoba CF llegaba a Palma de Mallorca después de encadenar cinco victorias consecutivas, reducir la distancia con respecto a los primeros clasificados del Grupo II de Primera RFEF y envuelto en una sensación de juego más que positiva. Por tanto, la entidad blanquiverde debía seguir creciendo con el paso de las jornadas y esta vez se medía cara a cara ante el Atlético Baleares justamente antes del parón navideño, por lo que la importancia de sumar un nuevo triunfo era capital.

Un duelo que comenzó con una tranquilidad extrema para los aficionados cordobesistas. A pesar de que se esperaba un encuentro de poder a poder donde los locales quisieran arrebatar la posesión del balón a los visitantes, sucedió todo lo contrario. El Córdoba CF cogió la manija del esférico y atenazó a un Atlético Baleares que no era capaz de hilvanar dos pases seguidos ni en su propio campo. Esto provocó que el asedio blanquiverde fuese incesante, con unos acercamientos que es cierto que no tenían demasiado peligro a priori, pero que, con el paso de los minutos, iban incrementando su grado de peligrosidad. Hasta tal punto de que Albarrán llegó a línea de fondo y puso un pase raso perfecto para que el disparo de Adilson se marchase rozando la portería de Ramón Vila.

Este primer acercamiento hizo que las dudas del conjunto balearico aumentasen e incluso Diarra avisó nuevamente con un disparo exterior que se marchó desviado. Aun así y superado el ecuador de la primera mitad, Toni Ramón hizo una falta clara en campo contrario que fue merecedora de tarjeta amarilla, acción que no estuvo muy de acuerdo David Rodríguez que, después de dialogar en forma de protesta e irse a su posición habitual, el colegiado Gordillo Escamilla le enseñó la roja directa para dejar al Atlético Baleares en inferioridad numérica durante más de 60 minutos. Es por ello que el Córdoba CF tenía una oportunidad clara para sumar nuevamente tres puntos de oro.

Aun así y sabiendo que tenían un largo tramo donde no le iban a faltar los acercamientos, los chicos dirigidos por Iván Ania pausaron el choque, sin querer dejar oportunidad a los locales al contragolpe, aunque esto le costó que ese dominio incesante se disipara en gran medida, dejándole respirar a un Atlético Baleares que no pasó demasiado peligro en la recta final de la primera mitad. En cambio, el Córdoba CF entró en un panorama de partido que era muy parecido al de los primeros 20 minutos, pero esta vez de manera obligada gracias a esa superioridad numérica. Todo abierto quedaba para una segunda mitad donde los blanquiverdes debían dar un paso al frente.

La segunda parte no varió en exceso lo ya visto en la primera mitad, con un Córdoba CF más incisivo pero perdiendo los nervios conforme los minutos seguían pasando. En cambio y durante los primeros instantes, los chicos dirigidos por Iván Ania no fueron capaces de generar excesivo peligro a la portería de un Ramón Vila que, después de las primeras permutas, sí que tuvo que trabajar debido a un disparo de Recio que se colaba por la escuadra balearica. Aun así, el Atlético Baleares no perdía la cara a la portería rival y, en un saque de esquina, Nana dio un susto importante a los blanquiverdes con un cabezazo que se marchó cerca del arco defendido por Carlos Marín.

Dicha tendencia se mantenía, con un cuadro local intentando salir de su propio campo y, mientras tanto, Antonio Casas protagonizó el siguiente acercamiento peligroso, pero nuevamente Ramón Vila realizó una parada de mérito para mantener el empate. Aun así, el apartado de amonestaciones no había terminado y en una acción sin aparente peligro, Calderón soltó el brazo y el colegiado le enseñó la cartulina roja, igualando a diez jugadores de ambos equipos a falta de diez minutos para finalizar el choque. Esta vez sí que cambiaba el panorama de partido para un Córdoba CF que quería ir a por la victoria fuera como fuese, y así lo hizo saber Iván Ania con unos cambios muy ofensivos.

Sin embargo y merced a la última expulsión, el encuentro se mantuvo mucho más igualado, hasta tal punto de que el Atlético Baleares gozó de la oportunidad más clara del encuentro merced de un Armando Shashoua que se fue de uno, se fue de otro y se midió uno contra uno ante un Carlos Marín que se hizo grande para mantener el empate final. Un Córdoba CF que no consigue su sexta victoria consecutiva ante un equipo en descenso que jugó con un hombre menos alrededor de cuarenta minutos, aunque todo se igualó con la roja directa a Calderón. Al parón acumulando diez jornadas sin conocer la derrota, pero sin poder traspasar el muro balear.