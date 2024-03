Iván Ania: “Cuando certifiquemos el 'play off', nos marcaremos otra meta”

Positivismo y ambición. Iván Ania ha evidenciado multitud de sensaciones en su comparecencia previa al encuentro del Córdoba CF frente al Atlético Baleares, ya que en primer término ha mostrado cautela, asegurando que no será un partido fácil y ha destacado que, aunque los números del Atlético Baleares sean de los peores de la categoría, “es un equipo que cuesta ganarle, como se vio contra el Castellón o el Mérida”. Así, el técnico ha reconocido no saber el partido que planteará el equipo balear, pero que estarán preparados para cualquier escenario. “Si haces un gol y ellos están en un bloque medio bajo ese planteamiento no les va a servir y van a tener que ir más altos a intentar robar”.

“Cuando somos capaces de abrir rápido el marcador, se nos abre un horizonte distinto. Los equipos, la mayoría de las veces, suelen venir a encerrarse, no cometer errores y acumular mucha gente por detrás de balón y cuando somos capaces de abrir el marcador esos planteamientos los tienen que cambiar y somos un equipo más peligroso”, añade el preparador cordobesista.

Con todo, el Córdoba CF está pasando por su mejor momento e invita a soñar con el ascenso directo, por lo que el ovetense se ha mostrado también optimista, y ha manifestado que él “siempre aspira a lo máximo”, pero también ha recordado que van partido a partido y objetivo a objetivo. En este sentido, el técnico ha asegurado que el primer objetivo era la salvación, “que creo que ya está asegurado”, y el segundo, el play off, “está cada vez más cerca”. “Cuando lleguemos a ese objetivo tendremos que marcarnos otra meta”, incide.

El riesgo de sanción antes del Castellón

“El mensaje es intentar ganar al Baleares, sin ahorrarnos nada. Hay veces que planteas situaciones que reservas a alguien porque tiene cuatro amarillas y luego se lesiona durante la semana. Vamos a salir con toda la intención de ganar el partido y si los que tienen cuatro amarillas no juegan este domingo, no es porque los esté guardando para el Castellón sino porque necesito otro jugador en ese puesto por situaciones del juego. Si hiciera eso estaría mandando un mensaje de que el partido está ganado y creo que no hay ningún equipo que pueda guardarse nada si quiere ganar un partido”, ha expuesto Ania, antes de añadir que “no pensamos en el partido contra el Castellón. Sí que, antes del partido contra el Melilla, hicimos un bloque de tres partidos que eran muy importantes, Melilla, Antequera y Baleares, pero en el partido de Castellón no hemos pensado”.

El equipo, casi al completo

El Córdoba afronta el partido con tres bajas: la ausencia de Adri Castellano por lesión, la sanción de Kike Márquez por acumulación de amarillas y la situación personal de Toril. Sobre este último, Ania ha explicado que no puede dar detalles y que “es un tema muy especial, no se puede hacer nada”. En cuestión de lesiones, todos están recuperados y han entrenado esta semana con el grupo salvo Adri Castellano, del que no se sabe fecha para su retorno. “La lesión puede estar curada, pero hay un tema también mental, de miedo a recaer y de momento no está con el grupo al 100% y no vamos a correr ningún riesgo”, ha asegurado el entrenador asturiano.