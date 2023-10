Iván Ania: “Nos anularon un gol legal”

Los mismos errores que viene arrastrando el Córdoba CF ha acabado por darle los mismos resultados que viene acumulando el equipo blanquiverde, a excepción de las dos últimas jornadas. El conjunto dirigido por Iván Ania volvió a caer derrotado dos semanas después tras fallar, una vez más, en la solidez defensiva, pecando, de nuevo, de falta de acierto de cara al gol. Así, el Algeciras aprovechó un error grosero en la entrega de Carlos García a Carlos Marín y, a partir de ahí, el resultado no se movió más. Ocasiones hubo para que lo hiciera, pero la falta de acierto blanquiverde y las paradas de los porteros impidieron que el resultado fuera otro diferente al 1-0.

En un extenso análisis, Ania, tras el encuentro, ha explicado que ha habido “dos partes diferenciadas”, ya que en la primera parte “el partido ha estado más igualado y a nosotros nos ha faltado profundidad, ya que teníamos el control del balón pero no estábamos generando peligro a la espalda de la defensa”. Tras ello, “en un error nos hacen el gol y se adelantan en el marcador y, a partir de ahí, el partido cambia”. Por otro lado, en la segunda parte, el ovetense explica que es “estar continuamente en el campo rival, cuando encontrábamos a Sala, y atacar contra mínimo ocho jugadores. Creo que tuvimos las situaciones suficientes para ganar incluso para ganar”, pero se ha lamentado de que “nos anularon un gol legal”, y de que, al final, “te vas con mal sabor de boca porque no eres capaz ni de puntuar”.

Sobre el Algeciras CF ha explicado que “defensivamente estuvieron sólidos”, y que “no fueron el equipo de otras veces, que inicia en corto y es más dominador”, ya que “cuando se ponen por delante en el marcador, solo defienden, y nos faltó meterla en las veces que llegamos”, ya que “generamos lo suficiente para, al menos, haber puntuado”, ha reincidido. Pese a ello, también ha subrayado que no puede “decir nada negativo a mi equipo porque creo que en la segunda parte estuvimos a buen nivel. Cambiamos el sistema, metí dos mediapuntas para que recibieran y habilitar a los puntas y extremos, pero no es fácil atacar a un equipo tan replegado. Hicieron un ejercicio de resistencia bueno y dejaron la portería a cero”.

Así, volviendo al partido, ha recordado que en la previa dijo “que iba a ser un partido muy táctico porque nos conocemos muy bien, tengo referencias claras de jugadores y su desempeño, y analizamos al Algeciras y sabíamos en las situaciones en las que nos podían hacer daño”. Sin embargo, esa nueva faceta de los del Nuevo Mirador hizo que no fueran “el equipo que son habitualmente”, mientras que el Córdoba CF “estuvo más cerca de ser nosotros que ellos”, añadiendo que “creía que iba a ser el primer equipo al que nos íbamos a enfrentar que no iba a hacer juego directo”, aunque matizando que estaban “preparados para todo”.

Además, ha querido negar rotundamente que el gol llegase por una falta de concentración blanquiverde, explicando que quería “desgastar en la presión a los puntas circulando y llevando el balón entre centrales y laterales, y una vez superada esa presión, acelerar e ir a intentar generar situaciones”, por lo que ha puntualizado que “el gol no viene de la intensidad de la presión del Algeciras, sino que es un error nuestro”.

Sin embargo, todo ello no ha impedido que el Algeciras ahonde en la herida de un Córdoba CF que cae hasta la octava posición. “Esto se trata de meterla y de resultados”, ha afirmado Ania, destacando que “por sensaciones y por cómo juega el equipo deberíamos de llevar más puntos”, pero recordando que “esto es una carrera de fondo” y que “queda mucho”. “Hoy era importante porque si ganábamos nos metíamos en playoff, pero la sensación que me transmite el equipo es de muy buen equipo. Es un equipo con mucho fútbol, que somete a los rivales, que es muy difícil quitarnos el balón, y cuando estamos acertados y nos ponemos por delante en el marcador, es muy difícil que perdamos el partido. Cuando el rival se te pone por delante, como no tiene el balón, se te va a juntar y nos va a costar hacerles daño. No podemos cometer errores, y muy importante ponernos por delante en el marcador”, ha añadido. Por último, también ha recordado que “la categoría está igualadísima con equipos de mucho nivel”, por lo que “los detalles determinan el marcador”, así que tienen que hacerse “fuertes en casa”.

El ovetense también ha querido analizar las sanciones y bajas que se le avecinan, ya que Álex Sala ha visto su quinta amarilla y no podrá jugar el próximo duelo. “Es una baja importante porque es un jugador que nos da mucho fútbol, la lleva fácil de un lado a otro, pero es la posición en la que más gente tenemos”, ha analizado Ania, añadiendo que “Recio nos puede dar lo que nos dio cuando salió: no la pierde, es capaz de encontrar pases interiores superando líneas rivales, y es un jugador con mucha experiencia”. Además, ha explicado que decidió en la segunda parte “quitar a Sala y meter a Diarra que tiene muchas piernas por si ellos iban a transitar y tener dos mediapuntas con Kuki y Kike Márquez y filtrar pases a los desmarques de punta o extremos, pero cuando los encontramos al final terminábamos casi siempre por fuera, y el Algeciras en los centros laterales, en el área, eran fuertes”. Por último, ha rematado el tema afirmando que no piensa en las tarjetas ya que “entrenar eso es difícil”, y son “situaciones que se dan”.

Este encuentro también suponía la vuelta de Iván Ania al Nuevo Mirador, hecho que para él era “volver a un sitio conocido, ver a gente a la que le tengo mucho cariño y considero amigos”, y es una experiencia que “no había vivido muchas veces”, ya que “no me había enfrentado a muchos exequipos, solo a Covadonga y Oviedo B, y este es el tercero”. Sin embargo, ha reconocido que estaba “centrado en el partido”, y que no pensaba “en nada más que en ganar”.