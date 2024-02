Iván Ania: “Está todo muy abierto”

Una victoria que consolida las sensaciones de este año 2024 y que propone al Córdoba CF como uno de los equipos para tratar de pelear por el ascenso a Segunda División. Tras el triunfo ante el Melilla, el técnico Iván Ania compareció ante los medios de comunicación para alabar el trabajo de sus chicos, en un duelo que pudo tener un resultado “mayor”, ya que en la primera mitad los blanquiverdes tuvieron la posibilidad de “dejar el partido finiquitado”. Con el tercer tanto, ahí “se terminó” porque los califas fueron dueños y señores del juego.

“Tuvimos momentos muy buenos combinativos, de llega al área. Este partido nos ha venido muy bien para generar confianza en los jugadores, en el sentido colectivo porque si afrontamos así los partidos somos un equipo muy difícil de ganar. Ha sido un partido importante en el que el rival puso oposición pero lo afrontamos con solvencia”, ha explicado un entrenador oventense que también ha recalcado el potencial de los futbolistas que menos minutos han tenido durante las últimas jornadas disputadas. “Tenemos muy buenos jugadores y se ha demostrado hoy. Vamos a necesitar de todos para conseguir el objetivo. Nosotros sabemos que de aquí al final tenemos que dar nuestra mejor versión. Hoy se ha demostrado que todo el que juegue tiene el mismo nivel o más que los otros”.

Por su parte, Ania ha explicado que Martínez ha sufrido “una molestia muscular que le estaba yendo a más”, por lo que no merecía la pena arriesgar y Mati ha entrado en su lugar, caso contrario al que ha sufrido un Calderón que tuvo un dolor en el abductor pero que pudo seguir sin problema. Aun así, el que a priori no estará disponible para el enfrentamiento en Antequera es un Lapeña que vio una quinta amarilla “rigurosa”. “Pierdes a Lapeña por quinta amarilla con Carlos García recién recuperado. Una amarilla innecesaria tanto por el árbitro como por nuestra parte. Era una amarilla que nos podríamos haber ahorrado”. Aun así, el ovetense también se ha referido a Álvaro Leiva, con el que ha preferido mantener la calma. “Es un jugador desequilibrante y era importante cuando ha entrado mantener el balón. A él le gusta demostrar sus virtudes, pero no está nervioso. Tiene la confianza del cuerpo técnico y compañeros para sacar su mejor versión”.

En cuanto al rival se refiere, el ovetense ha explicado que todos los equipos que vienen a El Arcángel “juegan de manera distinta”, por lo que era un partido “difícil”, sobre todo por la motivación. “Crees que va a ser un partido fácil, pero para nada. No te puedes relajar porque se te puede complicar. Estos dos partidos lo hemos sacado con solvencia y hoy incluso creo que el resultado podría haber sido mayor”, ha explicado un Ania que no descarta nuevamente el ascenso directo. “Hay que ir partido a partido. Las segundas vueltas no tienen nada que ver con las primeras. El Ibiza lleva tres partidos sin ganar, pero le puede pasar a todos. Lo importante es que nosotros sumemos y si eso hace que podamos recortar, pues mejor, pero primero hay que hacer nuestro trabajo. Está todo muy abierto, no hay nada decisivo”, ha culminado.