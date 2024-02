Sin oposición en El Arcángel

Había que ganar y se hizo. Los partidos catalogados como trampa son muy usuales en el mundo del fútbol y suelen suceder cuando un plantel se enfrenta a otro muy inferior, por lo que un exceso de confianza podría acabar con sorpresa. Es por ello que estos duelos están mirados con lupa por los entrenadores e Iván Ania no quiso ser menos para asegurar que el Córdoba CF mantenía su dinámica positiva. Y es que la escuadra blanquiverde recibía a la UD Melilla con la posibilidad de conseguir tres puntos para volver a superar al Málaga CF y esperar que tanto Ibiza como Castellón 'pinchasen' para recortar la distancia excesiva con los primeros clasificados. Por tanto, un choque crucial para unos califas que lo saldaron prácticamente sin oposición.

Desde el minuto uno se comenzó a ver el dominio del Córdoba CF sobre un rival que ha mejorado tras un inicio de temporada horrible, pero que no puede llegar al nivel de un candidato a ascender a Segunda División. De hecho, el planteamiento de Juan Sabas para su equipo era totalmente defensivo, con la entrada de hasta tres centrales y un pivote defensivo en busca de que el cuadro blanquiverde no triangulara por medio, aunque esto tampoco surtió efecto, sobre todo en los primeros instantes de la primera mitad. Y es que Carracedo ganó linea de fondo y puso un centro medio para que Antonio Casas rematase al primer palo, pero el cordobés no consiguió darle la dirección adecuada a su disparo.

Aun así, el Melilla estaba consiguiendo en parte lo que estaba buscando: mantener la portería a cero para así creer conforme los minutos pasaban, aunque no duró mucho su alegría. Antes del primer cuarto de hora de juego, Kuki Zalazar se percató de la mala defensa visitante a la salida de un córner y puso un centro al punto de penalti para que Simo, libre de marca, rematara de cabeza, logrando así adelantar a los blanquiverdes en su vuelta a El Arcángel. Solo se vio una tercera parte de lo que sería el primer periodo, pero bastó para ver el apático planteamiento del conjunto dirigido por Juan Sabas.

De hecho y a pesar de que su dominio pasó a un plano más secundario cuando se acercaba el final de la primera mitad, el Córdoba CF disfrutó de varios acercamientos para hacer el segundo, sobre todo por medio de un Simo que tuvo un pase de la muerte por medio de Carracedo, aunque no acertó en su remate. Por su parte, el Melilla aprovechó ese paso atrás por parte de los blanquiverdes para asomarse al campo rival hasta tal punto de que consiguió inquietar, en cierto modo, la portería de Carlos Marín con un tiro exterior de José Antonio González, pero fue un espejismo. En un contragolpe, Albarrán dejó para Simo al segundo palo que esta vez sí subió el segundo en su cuenta particular para consolidar la ventaja local antes del paso por vestuarios.

La reanudación dejó un panorama mucho más tranquilo sobre El Arcángel, con un Melilla un poco más nervioso de cara a hacerse con el esférico, pero sin pasarse en demasía. Por su parte, el Córdoba CF bajó una marcha porque sabía que no necesitaba imponer un ritmo demoledor para sumar tres puntos de oro, aunque también jugó con eso, ya que, conforme los minutos seguían pasando, el nivel de intensidad aumentó, sobre todo en campo contrario. Los chicos dirigidos por Iván Ania encontraban demasiados espacios en el centro del campo únicamente conduciendo el balón, generando dudas a la defensiva de un conjunto melillense que no acertaba en las ayudas ni en los cortes.

De hecho, el marcador incluso era corto para lo que estaba sucediendo en El Arcángel y se encargó el Córdoba CF de aumentarlo. Un doblete de Antonio Casas -que lleva tres goles en los dos últimos partidos en el feudo califal- dejó el partido prácticamente cerrado hasta el pitido del colegiado.

Con esta victoria, los chicos dirigidos por Iván Ania vuelven a la senda de la victoria y hacen bueno el punto conseguido ante el Ceuta para escalar nuevamente a la tercera posición. Además, también recortan puntos al Ibiza que empató ante el Mérida en territorio insular, mientras que el Castellón también logró una victoria crucial en el césped del Atlético Baleares. Sin oposición y mirando los demás marcadores del Grupo II de Primera RFEF.