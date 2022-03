Germán Crespo: “El partido va a ser un espectáculo bonito para todo el mundo”

El estadio El Maulí espera, y el Córdoba CF ya se prepara para una nueva salida lejos de El Arcángel. Los de Germán Crespo ya se conciencian para el duro partido que se les presenta por delante frente al Antequera, en el que intentarán prolongar la racha de victorias comenzada contra el Mensajero, después de que la alineación indebida de Javi Flores en la Ciudad Deportiva de Maspalomas les privase a los blanquiverdes de sumar esos tres puntos. En la previa del encuentro contra el conjunto malagueño ha comparecido Germán Crespo, que ha hecho especial énfasis en las bajas en defensa que acechan al equipo.

En primer lugar, el técnico del Córdoba ha querido aclarar que el caso de José Cruz se debe a que "ha tenido un problema familiar y doméstico", por el cuál "no había descansado bien, y creímos conveniente que no completase el trabajo". "Lleva dos días de hospitales, donde no puede descansar, y hemos intentado darle algo descanso, pero no tiene ningún problema muscular y el domingo estará al cien por cien".

Por otro lado, otra de las bajas ha sido la de Ekaitz Jiménez. El lateral vasco ya tuvo molestias la semana pasada en la previa frente al Mensajero, y ahora contra el Antequera seguirá siendo duda, ya que "arrastra un problema de pubis por varias semanas y, por como estamos en defensa, estamos intentando que llegue lo mejor posible al domingo, aunque no sea al cien por cien". Estas molestias, que se produjeron en el partido frente al San Fernando, se deben a que "cada vez que tenemos que jugar partido en césped artificial, tiene una sobrecarga en el pubis posterior", aclaró Crespo.

Por tanto, la idea era que frente al CD Mensajero no jugase los noventa minutos, aunque la creciente dificultad del encuentro y la tarjeta amarilla a Gudelj obligó a que tuviese que completar el partido. De esta manera, el vasco ha guardado descanso lunes, martes y miércoles, como en otras ocasiones, y a partir de ahí "va subiendo en intensidad para jugar un poco con sus sensaciones". "El problema es que esta semana, un jugador que puede jugar ahí como Gudelj no está disponible, por lo que tenemos que intentar que Eka llegue lo mejor posible", ha reconocido el granadino.

El Antequera, un rival que buscará priorizar la portería a cero

Dejando de lado el apartado de las bajas, el Antequera ya espera al Córdoba en El Maulí con la intención de prolongar su racha victoriosa comenzada la pasada semana frente al San Roque Lepe. Una de las facetas que más ha llamado la atención del conjunto malagueño es la defensa, ya que Nacho Pérez ha logrado crear un equipo aguerrido en su área y que busca mantener la portería a cero. Los cambios en el equipo, como los ejemplos de Mauro u Orozco, han hecho que este refuerzo defensivo dé sus frutos, alimentando así la idea de Crespo de que "cada vez va a ser más complicado ya que los equipos le dan más importancia a mantener la portería a cero, logrando como mínimo un empate".

De ahí, el granadino ha querido resaltar "el mérito de ganar todos los domingos tres puntos", ya que se está viendo "que todo el mundo se juega mucho y le dan mucha importancia a no encajar". "Dentro del planteamiento del domingo, el Antequera es un equipo con una buena propuesta, en un campo grande como el Maulí, y esperemos que esas dimensiones nos vengan un poco mejor", ha reconocido el míster califa.

No estará solo el conjunto blanquiverde, ya que se espera que una marea cordobesista aterrice en tierras antequeranas. Más de 1.000 aficionados han recogido ya sus entradas para presenciar el encuentro, lo que hará que el Córdoba pueda contar con la ayuda de su afición pese a la condición de visitante. "Vamos a jugar prácticamente como locales y va a ser un espectáculo bonito para todo el mundo, porque se van a juntar dos aficiones animando a su equipo. La pena es que el tiempo no va a ser tan bueno como nos hubiese gustado, pero creo que será un día bonito para los dos equipos, para las dos aficiones y para el espectáculo", ha destacado Crespo.

Los blanquiverdes buscarán así el séptimo triunfo de 2022, racha solamente interrumpida por el encuentro frente al San Fernando. "Se está viendo la dificultad. Al Mensajero, el otro día, le iba la vida en nuestro partido, y ahora recibe al Cacereño y es prácticamente de sus últimas oportunidades. Creo que, por eso, tiene doble mérito. Estamos superando las cifras de la primera vuelta, y llevar, en 2022, todos los partidos con victorias tiene mucho mérito, aunque la pena haya sido ese partido contra el San Fernando", ha concluido el entrenador del Córdoba. Los blanquiverdes buscan volver a ganar lejos de casa, y así tratar de aumentar la diferencia de seis puntos con la que aventajan al resto del grupo. Los equipos ya están preparados, y ahora solo falta que ruede el balón.