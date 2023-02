Germán Crespo: “Jugando como hoy, el equipo solo va a perder este partido”

Vuelta a los orígenes, pero insuficiente para volver a sumar de tres. La crisis del Córdoba CF prosigue, esta vez a costa de un Real Madrid Castilla que logró ponerse por delante en El Arcángel de manera muy rápida. Tras el primer tanto de Nico Paz en el minuto tres, el encuentro ya se pudo cuesta arriba, y dicha cuesta se inclinó aún más con la segunda diana merengue, firmada por Peter González. Un castigo amplio “ante un rival peligroso a la contra”, tal y como ha reconocido Germán Crespo en la rueda de prensa posterior al duelo. Y es que, tal y como ha afirmado el granadino, “en el minuto tres te encuentras con un gol rápido y prácticamente regalado, después de un rechace que remata solo dentro del área”, mientras que el segundo gol lo cataloga de “regalo donde no ha habido la contundencia necesaria”.

Esa ha sido la radiografía realizada por Crespo de esos primeros minutos trágicos que han condenado al Córdoba CF a la derrota. Y es que, aún así, mirando el lado positivo, el preparador blanquiverde ha recordado que “en la primera parte ha habido ocasiones de hacer gol, y en la segunda, hemos ido en todo momento a por el empate, con mucha superioridad por banda derecha y con buenos remates, pero nos ha faltado el gol. Hemos tenido cuatro o cinco ocasiones claras, y lo más justo, por esas ocasiones, hubiese sido el empate”. Sin embargo, todo parece venir de cara para un Córdoba que, según él, no está “teniendo suerte cuando se ponen las cosas mal”, ya que “partidos como ha jugado hoy el equipo, sólo va a perder este. Hemos dejado defensa de tres, con Gudelj intentando finalizar, pero en esos últimos metros no hemos estado acertados”.

Ahí radica una de los principales cambios de los blanquiverdes con respecto a las citas previas. Al menos, ha generado peligro. Lo ha plasmado Crespo, poniendo como ejemplo los encuentros ante Celta o Sanse, pero contra el filial merengue ha contado “al menos siete u ocho ocasiones claras, si no ha habido más. Han sacado alguna bajo palos en los últimos minutos, ha habido un tiro cruzado de Villar... Es cuestión de dinámicas”, y, “lo mismo que ahora estamos en una dinámica negativa, no estamos acertados en los últimos metros al finalizar”.

Con todo ello, para el granadino, contra el Castilla, “la dificultad es el marcador, que es de 0-2 a la media hora”. Y es que, aún así, “no puedes replicar nada”, ya que ha visto bien a su equipo, y “este tipo de partidos, en la primera vuelta, los ganas 2-0 o 3-0”. Por lo tanto, pese a perder, mejor que se haga de una forma en la que el equipo ha generado, ya que “cuando hemos metido dos delanteros, hemos tenido más posibilidad de remates, pero estamos donde no nos sale nada. Haciendo las cosas así, seguro que volveremos a sumar de tres en tres”.

Por lo tanto, lejos queda ya el objetivo de lograr el liderato. Al menos por el momento, ya que este se marcha hasta los seis puntos. Pese a ello, Germán Crespo ha querido recordar que el objetivo que teníamos desde primera era intentar estar en los puestos de arriba, intentar asegurar el play off, y si podíamos lograr el primer puesto, mejor que mejor“. Por lo tanto, la primera meta debe de ser ”intentar asegurar esos puestos de play off, y, si tenemos una racha positiva, lo mismo podemos pelear por ese puesto. Ahora mismo, la distancia, pese a que no es determinante, sí que es importante“.

Para finalizar, también ha querido descartar el granadino que haya jugadores que resten en el vestuario, explicando que “hoy, todos los que han jugado, han salido con ganas de jugar, y los que no, se les escuchaba animar en el banquillo”. Por lo tanto, “están jodidos, evidentemente, porque cuando pierdes y no haces las cosas bien, te vas mal, pero hoy se han hecho muchas cosas buenas, en casa, y no sumas nada. Con el ambiente que había nos hubiese gustado darle un buen resultado, ya que nos han estado animando en todo momento. Al pitar el final, han dado ese ánimo a los jugadores cuando más se necesita”.