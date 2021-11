Germán Crespo, historia forjada desde abajo

Un equipo que quiere más y lo está demostrando a lo largo de las jornadas disputadas en la cuarta categoría del fútbol nacional. La trayectoria del Córdoba en estas últimas temporadas a nivel deportivo no ha sido la más afortunada posible, bajando de Primera División hasta Segunda RFEF en siete años, récord negativo de este deporte en el territorio español. Aun así, la afición cordobesista no deja de animar a su equipo y, sea la categoría que sea, está siempre apoyando. Por ello, esta campaña regular no iba a ser menos, pero es que el plantel califal está mostrando un juego muy solvente merced a una buena planificación deportiva y, sobre todo, la apuesta por la renovación de un pilar fundamental en el vestuario. Cuando todo parecía que su futuro iba a estar lejos de El Arcángel, Germán Crespo continuó al frente de la primera plantilla blanquiverde y ahora maneja un proyecto que sigue invicto a lo largo de este curso liguero, batiendo estadísticas positivas y con un futuro muy ambicioso dentro del Grupo IV.

Aunque esta relación entre él y el Córdoba no ha surgido de la noche a la mañana. La nueva propiedad confió en la figura del nazarí para que el filial blanquiverde tuviera una base sólida y así promocionar a sus jugadores para el primer equipo. A pesar de que su inicio con el B no empezó del todo bien, Germán Crespo pudo dirigir a sus chicos de una manera espectacular, siendo un plantel muy difícil de batir en los últimos compases de la liga y solo el descenso del Córdoba a la cuarta categoría les privó de jugar un play off histórico para intentar ascender a la actual Segunda RFEF. Curiosamente, en esta división está entrenando a un conjunto blanquiverde que va con su particular camino triunfal y batiendo todas las las estadísticas que vienen reflejadas en los más de 67 años de vida de la entidad cordobesa.

Y es que ningún entrenador que ha debutado como novato a lo largo del presente siglo en la entidad blanquiverde ha podido igualar los registros que está cosechando Germán Crespo al frente del primer equipo. En total, el técnico nazarí ha cumplido 15 partidos dirigiendo al Córdoba, de los cuales 13 son victorias, mientras que únicamente dos son empates, además de reseñar que el club califal no conoce la derrota desde que este profesional ha ocupado un sitio en el banquillo. Asimismo, el equipo ha logrado anotar 39 goles a favor y solamente ha encajado 11. Unas cifras absolutamente increíbles que le han valido para liderar el Grupo IV de Segunda RFEF de manera holgada. "¡¡Seguimos sumando!! Esta vez con una segunda parte espectacular. Enhorabuena a mis jugadores, meritazo lo que nos están ofreciendo", añadió el entrenador en su propia cuenta de Twitter.

Por otro lado, el técnico ha batido todos los registros anteriores. Desde que comenzó este siglo, un total de siete profesionales distintos han dirigido al primer equipo califal siendo, o bien promocionados desde el filial, o saliendo de otros estamentos del propio club. El primero que lo hizo fue Pepe Murcia en la temporada 2001-02 donde pudo sentarse en el banquillo un total de ocho partidos de los cuales cuatro fueron victorias, dos empates y otras dos derrotas, mientras que dos cursos después, Pedro Sánchez ocupó también este lugar para dirigir al Córdoba durante dos encuentros que le valieron para conseguir seis puntos gracias a sus dos triunfos. Más tarde, Rafa Berges -con 33 partidos de los cuales fueron 13 victorias-, Pablo Villa -25 encuentros con 9 triunfos- José Antonio Romero en Primera División -un total de 11 contiendas con hasta 9 derrotas-, Carrión -36 partidos con 13 victorias- y Jorge Romero -9 encuentros con únicamente 2 victorias- han sido otros entrenadores que han salido desde la misma fábrica blanquiverde pero que no han podido ni acercarse a los registros actuales de Germán Crespo.