Germán Crespo: “Daríamos un golpe en la mesa si somos capaces de ganar”

Sin tiempo para pensar en la épica victoria ante el Pontevedra CF, el Córdoba CF ya tiene sus miras puestas en el próximo enfrentamiento liguero, que le llevará hasta Santo Domingo para verse las caras con uno de sus máximos rivales por el ascenso, la AD Alcorcón. Así, tras una jornada pasada por lluvia en la que el equipo no ha podido entrenar con normalidad en el estadio, Germán Crespo ha comparecido en rueda de prensa para analizar al próximo rival, un rival del que es conocedor de “la dinámica positiva que traía hasta su último partido”, y que cuenta “con una muy buena plantilla, con muy buenos jugadores, casi todos de superior categoría”, y que, por ello, “ahí están los números que están haciendo”.

Por ello, el granadino espera que sea “un partido al que no vamos a llegar los dos equipos en el mejor estado de forma por la acumulación de minutos en muchos jugadores”, y ha explicado que su equipo viene “de dos partidos donde tienes que jugar muchos minutos, y por ello creo que no vamos a llegar en las mejores condiciones”. Aún así, ha apuntado que cree que “habrá dos equipos con una buena propuesta de juego, con calidad individual, y donde será muy importante la posesión del balón”, mientras que esas condiciones físicas se notarán en “la parte defensiva a la hora de la presión y jugar con bloque alto”, ya que no van a poder “tener el ritmo de cuando juegas domingo a domingo”. Con todo ello, la idea es “seguir en la línea en la que estamos”, ya que “el partido ante el Pontevedra nos ha dado mucho anímicamente, y el equipo está con los cinco sentidos en poder cerrar una semana complicada con victoria”.

Haciendo un repaso de las enfermería, Crespo ha apuntado que, al finalizar el encuentro del miércoles, jugadores como Javi Flores, Carlos Puga, Calderón, Gudelj o Jorge Moreno eran duda de cara a la visita al Alcorcón, aunque las sensaciones por ahora son “mejor de lo que esperábamos”, ya que “después de realizarle las pruebas oportunas, es menos de lo que teníamos pensado”. Aún así, el hecho de no haber podido efectuar la sesión de entrenamiento del viernes con normalidad ha hecho que los jugadores “no se puedan probar y jugar con las sensaciones que tengan”, por lo que “no podremos ver las bajas que podemos tener de cara al partido del domingo”.

A todo ello, la necesidad de victoria por parte de ambos conjuntos podría traer consigo otro encuentro físico y trabado, aunque Germán Crespo no lo ve así, “sobre todo porque los dos equipos venimos de jugar partidos disputados”. Aunque “los dos equipos hicimos cambios y rotaciones”, y “sí que van a saltar al terreno de juego jugadores que no fueron titulares en el partido anterior”, lo cierto es que “son tres partidos en una semana”, y “no puedes trabajar como en una semana más”, por lo que “eso hará que el ritmo no sea tan alto”. Así, en contraste con “el partido duro visto ante el Pontevedra”, el preparador granadino espera del Alcorcón “un equipo con jugadores de calidad, menos intensos y con menos agresividad deportiva”.

Por último, el entrenador del conjunto califal ha asegurado que “si somos capaces de ganar, sería dar un golpe encima de la mesa”, ya que “si al empezar la semana nos dicen que en los tres partidos íbamos a sumar, lo hubiésemos firmado, y más viendo como se dio el partido del miércoles”. Por lo tanto, “sumar esos tres puntos es muy bueno”, y “no sería una mala semana si somos capaces de ganar allí, aunque sabemos que tenemos un colchón importante de puntos con el segundo clasificado y con el equipo que marca los puestos de play off”. “Este equipo ha demostrado que, a pesar de tener un jugador menos, fue a por el partido ante el Pontevedra. En Alcorcón, que seguro que habrá cambios en el once titular, vamos a intentar llegar lo más frescos posibles para intentar conseguir tres puntos que nos daría mucho de cara al último partido antes del parón”, ha culminado.