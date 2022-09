Germán Crespo: “Da alegría ver a este equipo”

Un paso más para hacer historia y pelear finalmente por ese ascenso tan ansiado por todos los aficionados a este club. El Córdoba CF ha comenzado su primera temporada en Primera RFEF de una manera espectacular, alzándose con cinco victorias consecutivas tras vencer en el difícil campo del Reino de León. La Cultural y Deportiva Leonesa ha sido la última víctima de un equipo blanquiverde que ha sacado su rodillo en tierras foráneas para firmar su mejor arranque de temporada en sus 68 años de historia. Una vez finalizado el duelo, el técnico Germán Crespo atendió a los medios de comunicación y explicó que es una alegría entrar en la historia nuevamente del club califal.

Primeramente, el entrenador califal ha analizado un encuentro en el que su equipo fue superior y así lo demostró en el marcador, entrando nuevamente en la historia del Córdoba CF. “Contento por las sensaciones que da el equipo. Al final conseguir cinco partidos en esta competición, con los rivales con los que nos hemos enfrentado, dice mucho de estos jugadores. Hoy creo que hemos hecho un partido completo desde el primer minuto y quizás nos ha faltado en esas últimas contras que hemos tenido que haber elegido mejor. Entrar en la historia del club, pues muy contento. El año batimos unos récords en una competición en la que todo el mundo decía que parecía fácil, pero este año se está demostrando en la línea que estamos, se está demostrando la plantilla que hemos confeccionado y la verdad que contento”.

Por su parte, Germán Crespo no ha querido desaprovechar la ocasión para agradecer su esfuerzo a dos grandes protagonistas en este inicio liguero. “Hoy y esta semana se va a hablar de los jugadores y cuerpo técnico, pero hoy me quiero acordar de la afición, que sea la distancia que sea nos acompaña a todos los sitios y poder brindarle esto que estamos haciendo es una alegría. También me quiero acordar de mi cuerpo técnico porque ahora es fácil hablar del entrenador o jugadores, pero que estemos en la quinta jornada sin lesiones dice mucho del buen trabajo que están haciendo el adaptador, el preparador físico y el resto. Tengo que hacer mención a estas personas porque están haciendo un buen trabajo”.

Mientras tanto, el técnico granadino ha realzado la principal “diferencia” del partido entre ambos conjuntos y ha subrayado la labor que hace una Cultural y Deportiva Leonesa que, según su opinión, crecerá con el paso de las jornadas. “Hemos salido muy bien al partido. La diferencia que ha habido es que cuando llegábamos, hacíamos daño y hacíamos gol. En este partido era importante ponernos por delante del marcador y hemos tenido la suerte de ponernos nosotros. A nosotros cuando nos ponemos por delante en el marcador y tenemos espacios a las espaldas de los rivales, hacemos daño y creo que ahí ha sido fundamental”. La Cultural es un rival va a estar seguro peleando por los puestos de play off porque siempre es difícil empezar. Cuando la dinámica no es positiva como la nuestra, pues cuesta, pero a mí es un equipo que me gusta porque a balón parado van bien, aunque lo hemos defendido muy bien, y luego es un equipo con una buena propuesta de juego, pero hoy hemos hecho un partido completo y eso les ha costado más a ellos“.

Por otro lado e incidiendo en este mismo tema, Crespo ha alabado el trabajo de un plantel que ha vuelto a hacer historia una vez más en el Córdoba CF y, esta vez, en una división superior. “El año pasado nos decían que era la categoría en la que estábamos, pero es un trabajo que conforme pasan las semanas, meses y temporadas pues se valorará más. Será complicado que los equipos de la categoría puedan hacer estos números. Hemos llegado a esta categoría y uno de los éxitos es la confección de la plantilla. La dirección deportiva ha trabajado muy bien, ya lo hizo la temporada pasada y lo han hecho en esta. Me han dejado unos mimbres muy buenos. Hacemos seis cambios y el jugador que sale lo hace al 200%. El equipo a pesar de ganar nunca se lo cree y da mucha alegría ver al equipo”, culmina.