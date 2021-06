Debate abierto: ¿Y si llamamos Rafael Campanero al estadio El Arcángel?

La duda no existe de manera oficial. No hay un planteamiento cierto, ni siquiera una propuesta real. En este caso, se produce únicamente la exposición de una idea. Pero ya es suficiente para que genere una conversación pública acerca del asunto. Todo es a raíz de un comentario del presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, José García Román, en redes sociales. Concretamente expresa su pensamiento de que el estadio El Arcángel quizá debe pasar a llamarse Rafael Campanero en homenaje a la figura del histórico dirigente del Córdoba. Tal posibilidad acaba de generar un debate sin más recorrido mientras no exista una petición formal ante el Ayuntamiento, que es a lo que apela precisamente el dirigente de la entidad de fútbol sala.

“A este estadio nunca me ha gustado llamarlo Arcángel, en él no vi jugar a Navarro, Simonet, Juanín… Dado que entre el cordobesismo la acepción Nuevo Arcángel no gusta, creo que se dan las circunstancias para honrar en vida al quizá más destacado cordobesista de la historia”, ha explicado de entrada José García Román. Éste ha sido el primero de dos mensajes en Twitter. Ya en el segundo ha significado la grandeza de Rafael Campanero como mandatario del Córdoba, “con sus virtudes y sus errores, como todos en esta vida”. “Considero que deberíamos iniciar los trámites ante el Ayuntamiento para que el recinto se denominara estadio Rafael Campanero”, ha dicho para concluir el presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Más allá de la opinión, que por ahora sólo es eso aunque de un dirigente importante en el mundo del deporte cordobés, la idea ha abierto un debate sobre la posibilidad de renombrar el estadio. En principio, los aficionados no han recibido de muy buen grado la petición sin obviar que, en efecto, Rafael Campanero merece cualquier homenaje que se le pueda dispensar. Lo cierto es que al nonagenario presidente de honor del Córdoba no le han faltado los tributos en la ciudad, y no sólo en el ámbito futbolístico. Resulta normal cuando ha sido una persona estrechamente vinculada a muchos de sus sectores, como cuando rigió el Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena. Sea como fuere, la idea está sobre la mesa y es probable que durante un tiempo siga ahí, sobre todo cuando es posible que esté en marcha la tradicional recogida de firmas de cara a una solicitud al Consistorio.