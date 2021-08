Javi Flores y la evaluación continua: “La derrota te pone las orejas más tiesas”

El resultado importa menos que las sensaciones. Más vale una derrota en verano que no cuando los puntos empiezan a estar en juego. Pero el otro aspecto sí puede llevar a una ligera preocupación, aun cuando resta mucho trayecto por delante. Y el Córdoba cierra este fin de semana con la imagen más discreta de los tres partidos que hasta la fecha contabiliza en su período de preparación. Quizá sea eso con lo que se queda la afición, aquellos que vieran el choque, del traspié ante el Recreativo en Punta Umbría. Sobre todo cuando, aunque sólo sea circunstancialmente, el Decano compite en una categoría inferior el próximo curso. Con todo, es momento de mantener la calma para seguir con el trabajo de cara lo que realmente interesa, el campeonato de liga.

Un suspenso a tiempo puede ayudar a mejorar las notas siguientes. Es la conclusión que del duelo en tierras onubenses tiene Javi Flores, que prefiere relativizar la derrota. Siempre gusta, y se desea, ganar, pero éste es tiempo de aprendizaje una evaluación continua, como en la edad escolar. “Somos muchos nuevos. Ahora, en los partidos se ve el trabajo de la semana, si vienes con carga. Llegamos con carga y el campo estaba pesado”, explicó el capitán del conjunto blanquiverde tras el encuentro. Y esto no significa que buscara excusas sino que pretendía contextualizar. “Muchas veces no sabes si es mejor ganar todos los partidos o que de vez en cuando pase esto”, añadió el de Fátima en unas palabras que sin argumentación probablemente no se entiendan.

Al canterano no le faltaba razón en esta idea pues completar una pretemporada con pleno de victorias no supone vivir exitosamente la campaña que le sigue. De eso sabe bien el Córdoba. También porque tras un tropiezo resulta más fácil detectar cada uno de los posibles errores que cometa el equipo, que suelen quedar ocultos cuando el resultado es favorable. “Viene bien darte cuenta de que va a haber muchos partidos espesos, donde, como se suele decir, se da el otro fútbol, y que tenemos que ser más contundentes en las segundas jugadas y demás”, señaló Javi Flores para seguir con su exposición. “Muchas veces, desde la derrota se corrige mucho mejor, te pone las orejas un poco más tiesas. Hay que quedarse con lo positivo y seguir corrigiendo cosas para llegar lo mejor posible al inicio de liga”, concluyó.

También se producen en cualquier pretemporada circunstancias tales como molestias físicas que impiden una continuidad en un momento determinado. Es precisamente lo que ocurrió con el centrocampista, que en las últimas semanas no pudo trabajar con el resto del grupo por este motivo. De hecho, ni siquiera pudo intervenir en los anteriores amistosos del cuadro califal. Ante el Recreativo dispuso de sus primeros minutos este verano y lo bueno es que se sintió “mejor de lo que esperaba”. “Venía de una semana de estar casi parado en el sentido de no estar en el campo y dentro de eso, no me he encontrado del todo mal”, apuntó al respecto. “El campo estaba pesado, estaba blando y corría aire, pero en pretemporada es normal encontrarte pesado también”, zanjó.