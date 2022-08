El Córdoba CF prolonga su marcha con un núcleo conocido

Una dulce y próspera resaca. La vida sigue igual a orillas de El Arcángel. En clave positiva, eso sí, tal y como viene demostrándose ya desde meses atrás. Cuando las dinámicas acompañan, todo resulta satisfactorio alrededor de cualquier club, y es precisamente eso lo que está viviendo actualmente el Córdoba CF que, tras mucho trabajo a sus espaldas, ha conseguido indiscutiblemente variar su situación y erigirse como una entidad en constante crecimiento. De tocar el fondo a sentirse invencible. Y todo ello con un denominador común. La escuadra de Germán Crespo inició este pasado sábado su andadura en la campaña 2022-23 con una contundente victoria frente al Unionistas de Salamanca (4-1). Un triunfo que inauguraba así el casillero particular del equipo, además de suponer su primera victoria histórica en la Primera Federación. Con todo, solo es el primer paso de un camino que, a buen seguro, estará lleno de duros obstáculos que superar, tal y como ya han avisado sus protagonistas.

Sea como sea, lo cierto es que poco ha variado de la temporada pasada a ésta. Todo el mundo es consciente del salto de nivel que ha supuesto la promoción a la categoría de bronce, mucho más cercana al fútbol profesional, y será prácticamente imposible igualar el rendimiento del curso pasado. Esas son las expectativas, aunque, de momento, el ritmo sigue siendo de crecimiento constante. La primera victoria de la temporada es, sin lugar a dudas, el fruto del trabajo realizado con anterioridad y, sobre todo, de la confianza otorgada en una plantilla que, meses atrás, hizo historia en la Segunda RFEF, de la que se dice, y quedó demostrado con el nivel de los salmantinos, que dista mucho de este tercer escalón nacional. Eso sí, el Córdoba CF, con un plantel cargado de rostros conocidos, ha demostrado en su puesta en escena estar completamente a la altura del nuevo desafío.

El técnico granadino seguirá apostando por ese estilo dinámico y profundamente vertical que tan buenos resultados ofreció la pasada campaña. Además, pese a que ha habido refuerzos con el fin de apuntalar y contribuir al salto de nivel, lo cierto es que el núcleo sigue siendo el mismo. Es más, de los once jugadores que saltaron este sábado al terreno de juego del feudo ribereño, siete continúan del curso pasado. Son los casos de Carlos Marín, Gudelj, Carlos Puga, Javi Flores, De las Cuevas, Simo y Antonio Casas. Asimismo, de las cinco rotaciones que propuso Crespo, tres son viejos conocidos de El Arcángel, tales como José Ruiz, Fuentes y Willy.

Nadie duda que la aportación de futbolistas como Cédric, Carracedo, Kike Márquez, Jorge Moreno o Diarra será fundamental para conseguir los propósitos marcados por el club. No obstante, hasta la fecha, el peso de la responsabilidad sigue estando en aquellos que hace no mucho consiguieron sacar al Córdoba CF de la cuarta división. Antonio Casas ha sido el pichichi de la pretemporada y, además, consiguió inaugurar su registro personal en partido oficial en esta 2022-23 con un tanto de soberbia factura. Asimismo, Simo y Willy también vieron portería frente a Unionistas, lo cual demuestra que si algo funciona, es mejor no tocarlo. Y el Córdoba CF prolonga su marcha con un núcleo conocido.