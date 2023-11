El Córdoba CF, ante la oportunidad de refrendar sensaciones

Duelo de dinámicas positivas en plena lucha por los puestos de play off. El mejor Córdoba CF del curso, que ya encadena seis encuentros consecutivos sumando, recibe tras su victoria en El Palmar a uno de los equipos revelación del Grupo II de Primera RFEF: el Antequera CF. Los pupilos de Javier Medina, que cuentan con varios excordobesistas en sus filas, llegan al duelo en una meritoria cuarta posición tras encadenar tres victorias consecutivas, y con la firme intención de imponerse a los blanquiverdes para así cortar su buena dinámica y alejar a una de las posibles amenazas que persiguen su posición en la tabla.

Y es que el Antequera CF, pese a su condición de recién ascendido, es uno de los mejores equipos ya no solo del Grupo II, sino de toda la primera RFEF. El conjunto de El Maulí tiene una marcada identidad basada en el dominio de la posesión y en las transiciones rápidas, y lo han demostrado a lo largo de la temporada. Son uno de los equipos que más posesión amasan de toda la categoría, que más dominan a sus rivales y que menos goles conceden. Los antequeranos tan solo han concedido diez dianas en lo que va de curso, cifra tan solo superada por los nueve goles encajados por el Málaga CF.

Basado en ese dominio, en esa solidez defensiva, y en un ataque comprometido, el Antequera ha logrado asentarse de manera clara en puestos de play off. Tras su ascenso, su aterrizaje en Primera RFEF fue cuanto menos costoso. Las derrotas ante el Atlético B y el Real Madrid Castilla dejaron al equipo colista, y los empates ante Recreativo de Huelva y Castellón, aunque meritorios, no mejoraron la dinámica. Sin embargo, la racha cambiaría a finales de Septiembre. Tras vencer por 0-3 al Atlético Sanluqueño, los de Javier Medina encadenaron cinco partidos consecutivos sin perder, con cuatro victorias ante Baleares Mérida y Melilla, así como un empate contra el Intercity. Esta mala dinámica tan solo se vería interrumpida en el derbi contra el Málaga CF, aunque eso no detendría al Antequera CF, que seguiría a lo suyo y encadenaría, tras ello, cuatro victorias más -una en Copa del Rey- hasta el día de hoy.

Así, la dinámica del Antequera previa al duelo no puede ser mejor. O sí. Podría ser la del Córdoba CF, que también llega al encuentro en un momento inmejorable de forma. Los de Iván Ania acumulan seis encuentros consecutivos sumando, donde ha cosechado cuatro victorias, y dos meritorios empates contra Málaga CF y AD Ceuta. Además, tras cerca de un año sin lograrlo, el conjunto blanquiverde ha vuelto a las posiciones de play off de ascenso al vencer en su encuentro aplazado contra el Atlético Sanluqueño, sumando así seis puntos de seis posibles en una semana que incluso se podría ir al pleno de nueve puntos, lo que llevaría a los de Iván Ania a superar al propio Antequera en la clasificación, colocándose en cuarta posición.

Pese a ello, no será sencillo para ninguno de los dos equipos. Las bajas acusan tanto a Córdoba CF como a Antequera CF, aunque de manera más clara con los primeros. Iván Ania no podrá contar para este duelo con Adri Castellano, que ya ha comenzado a entrenarse con el grupo pero cuya recuperación aún tardará unas semanas. De igual manera, Alberto Toril será baja tras su lesión de rodilla que le mantendrá apartado de los terrenos de juego como mínimo hasta enero, mientras que Álex Sala sigue recuperándose de su contusión en los isquiotibiales. Por parte del Antequera, Javier Medina no podrá contar ni con Lanzini ni con Iván Moreno, ambos con lesiones de larga duración. David Humanes también será baja por acumulación de tarjetas, por lo que se verá obligado a mover su centro de la zaga.