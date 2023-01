El Córdoba CF y un objetivo pendiente en los finales de la primera vuelta

Finalizar la primera vuelta y consagrarse con el título honorífico de campeón de invierno. Sin ninguna validez más allá de la moral y la ilusión, el Córdoba CF afronta el último duelo de la primera vuelta de competición liguera con la vista puesta en el año pasado. Y es que, durante la pasada temporada en Segunda RFEF, los blanquiverdes al fin lograron imponerse en el último partido de la primera vuelta, después de unos precedentes irregulares en los años anteriores que dejaron un sabor de boca agridulce a una hinchada que estaba necesitada de buenas emociones tras unos años de descensos y mal ambiente en el seno blanquiverde.

Así es. Analizando las últimas temporadas del Córdoba CF, la campaña en Segunda RFEF ha servido para anular muchas de las malas dinámicas que acumulaba el equipo a sus espaldas. Una de esas dinámicas era la de no acabar con buen pie la primera mitad de competición. Durante el último duelo de la primera mitad de la pasada campaña, el conjunto dirigido por Germán Crespo se enfrentó al Vélez en El Arcángel, imponiéndose con un contundente 4-1 gracias a los tantos de Javi Flores, Simo Bouzaidi, Adri Fuentes y Antonio Casas que servía para lograr alzarse como el campeón de invierno en el cuarto escalón del fútbol español.

Sin embargo, analizando las temporadas previas, esto era algo que hacía años que no ocurría. Así, en 2021, en una temporada marcada por la subdivisión de la Segunda B en fases, el Córdoba CF cerró la primera fase con un empate ante el Betis Deportivo que rompía la buena dinámica con la que había arrancado Pablo Alfaro al frente del conjunto califal, con dos triunfos ante Real Murcia y CD El Ejido 2012 en liga, y dos victorias en Copa del Rey ante rivales de superior categoría como el Albacete Balompié y el Getafe CF. Ya en la segunda fase, de tan solo seis duelos, la primera mitad acabó con la derrota ante el Cádiz B que, a la postre, significaría la destitución del técnico zaragozano como entrenador del Córdoba CF.

Si la dinámica en la temporada 2020-21 era positiva, en la 2019-20 era todo lo contrario. El conjunto califal no acababa de arrancar en la Segunda División B, y deambulaba por los puestos medios de la tabla en busca del play off. Así, tras dos derrotas consecutivas ante la UD Sanse en Copa del Rey, y contra el Marbella en liga, los de Raúl Agné no lograron pasar del empate en su visita al Recreativo de Huelva, en un duelo decantado en los últimos minutos gracias al gol de Owusu en el 94 que colocaba el 1-2, pero que sería dinamitado por un tanto en propia por parte de Jesús Álvaro en el 96 del partido que acabaría por repartir los puntos entre ambos conjuntos.

Tampoco podría pasar del empate el club blanquiverde en su última temporada en el fútbol profesional para cerrar la primera vuelta de competición. Los malos resultados eran constantes en Segunda División, aunque una victoria ante la UD Las Palmas parecía levantar los ánimos de la parroquia local. Tras un varapalo en forma de derrota en la visita al Nástic de Tarragona, el Córdoba CF intentó cerrar la primera vuelta en El Arcángel de la mejor forma contra el Rayo Majadahonda pero, con el gol de Isaac Carcelén en la primera mitad, los califas solo se pudieron conformar con el empate gracias al gol de Piovaccari, que se vería opacado por una postrera expulsión de Aythami que dejó sin opciones al equipo.

Finalmente, el Córdoba CF no lograría tampoco ganar en los partidos finales de la primera vuelta correspondientes a las temporadas 2017-18 y 2016-17, con dos derrotas, ante Sporting de Gijón y Girona, respectivamente, que confirmaban el sabor agridulce que dejaron esas temporadas en la categoría de plata. Solo en una de las últimas temporadas más ilusionantes en el ámbito blanco y verde, la 2015-16, el Córdoba CF lograría vencer gracias a un gol de Florin Andone contra el Almería que acercaba a los blanquiverdes a la zona de play off, donde finalmente acabarían clasificando, pero serían eliminados por el Girona en su feudo.