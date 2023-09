El Córdoba CF muestra su solidaridad con las víctimas del terremoto de Marruecos

El epicentro de atención está puesto desde hace horas en Marruecos, donde la tragedia ha sacudido con una catástrofe natural que ha alcanzado ya a casi a un millar de víctimas. En efecto, el país africano ha sufrido en la madrugada de este sábado un duro terremoto de magnitud 7, el cual tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, situada unos 80 kilómetros de la ciudad de Marrakech, según las últimas cifras dadas por el Ministerio del Interior marroquí. En este sentido, los fallecidos continúan aumentando trágicamente, ya que hasta la fecha se conoce que han muerto unas 820 personas, además de contar con 672 heridos.

En este sentido, el Córdoba CF no ha querido ser ajeno a ello, en gran medida por la presencia de futbolistas de origen marroquí en su plantilla. En concreto, se trata de Simo Bouzaidi, de nacionalidad marroquí, país con el que ha sido internacional en categorías sub 17 y sub 20. En este sentido, el extremo blanquiverde ha expresado su dolor a través de un vídeo en el que manda el mansaje tanto en castellano como en marroquí.

“Desde el Córdoba CF queremos mandar mucha fuerza a Marruecos, y mandar nuestro pésame a familiares y amigos. Ojalá poder volver a disfrutar de Marrakech, y mucha fuerza”, afirma el jugador visiblemente emocionado.