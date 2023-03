El Córdoba CF, en busca de recuperar la fortaleza también a domicilio

La victoria del pasado fin de semana en El Arcángel dejó una sensación de alivio en el entorno cordobesista. Y no solo eso, también de evolución, teniendo en cuenta que el Córdoba CF acumulaba una dinámica que, al menos en lo que se refiere a los últimos meses, le situaba como el peor equipo de todo el Grupo I de la Primera RFEF. Y empezaba a peligrar ya el puesto en play off. Con todo, los de Germán Crespo dieron un nuevo paso adelante y demostraron una clara mejoría, avisando a propios y extraños de que no van a perder fuelle en su objetivo de ascenso. Pero ya advirtió el técnico granadino que “no se puede pasar de 0 a 100 en un solo partido”, por lo que esa evolución deberá plasmarse también este próximo fin de semana, en el que los califas viajarán a Talavera, rival de la parte baja y ante el que tendrán la obligación de dar un nuevo golpe sobre la mesa. Uno que serviría, a su vez, para alejar fantasmas también lejos del feudo ribereño.

La importancia de los que siguen en el Córdoba CF

Y es que el triunfo en casa sirvió para poner fin a multitud de dinámicas negativas como local, y ahora el reto pasa también por dejar atrás esas rachas como visitante. Así es, pues hace casi dos meses que el Córdoba no gana lejos de su público. En concreto, la última victoria data del 8 de enero, el primer encuentro del 2023, cuando los blanquiverdes vencieron al San Fernando (1-3). Y desde entonces se apagó la efectividad, ya que no han vuelto a sumar de tres. Eso sí, a diferencia de lo que ocurría como local, lo cierto es que sí que han podido mantener relativamente estable el vuelo, acumulando empates con la UD Sanse y Unionistas, ambos sin goles en el marcador, y han cedido frente al Fuenlabrada (2-0). Es más, los números en contra se acentúan si se echa un poco más la vista hacia atrás, ya que en los dos últimos compromisos de visitante del 2022, los cordobesistas cedieron claramente con el Alcorcón (3-0) y empataron en la cancha del Deportivo de la Coruña (0-0).

No cabe duda que para volver a recuperar esa fortaleza, una de las asignaturas pendientes será la de mostrarse de nuevo acertado de cara a puerta. Tal y como se han visto en los resultados expuestos, el cuadro califa tan solo ha podido hacer gol en una ocasión de los seis últimos compromisos lejos de El Arcángel. Lo hizo, como se ha dicho, ante el San Fernando, y fue el único encuentro que pudo sacar adelante. El resto se resolvieron con empates (Sanse, Unionistas y Deportivo) o derrotas (Alcorcón y Fuenlabrada).

Por tanto, Germán Crespo tendrá la necesidad de enchufar de nuevo a sus hombres de ataque, demarcación que, todo hay que decirlo, no pasa por su mejor momento. Juan Villar estará cerca de un mes de baja por una lesión muscular, mientras que Willy pudo sumar algunos minutos ante la Cultural después de superar igualmente diversas molestias. Y para más infortunio, Casas dio un pequeño susto en la sesión de este jueves, al recibir un fuerte encontronazo con Jorge Moreno y que le dejó ciertas secuelas, tal y como el propio ariete rambleño se encargó, de manera irónica, de plasmar en sus redes sociales. Sea como sea, no peligraría su participación el próximo domingo.