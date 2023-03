La importancia de los que siguen en el Córdoba CF

El Córdoba CF se ha reinventado sin necesidad de revolución. Contra la Cultural Leonesa, el conjunto blanquiverde, al fin, puso punto y final a una mala dinámica que se ha alargado en el tiempo, dando inicio a comienzos de diciembre del pasado año 2022. Más de dos meses en los que el equipo dirigido por Germán Crespo no ha podido sumar más de cinco puntos de los veintisiete que ha habido en juego a lo largo de los nueve mencionados encuentros. Justo durante esa mala racha, coincidió también la apertura del mercado invernal, donde Juan Gutiérrez Juanito vio como, ante la marcha de varios jugadores, tuvo que variar su plan inicial e incorporar a un total de seis fichajes para suplir dichas bajas.

Una plenitud de opciones para Germán Crespo en defensa

Sin embargo, ninguna de estas incorporaciones parece haberse convertido en un titular inamovible para Germán Crespo. Hasta el momento, el futbolista que más minutos atesora en sus botas es, precisamente, el primero en llegar: Antonio Caballero. El centrocampista se vio obligado a debutar como titular en su primer fin de semana como blanquiverde por la baja de Javi Flores y, desde ese momento, ha sumado un total de 435 minutos, con cinco titularidades y un partido desde el banquillo. Mientras tanto, el segundo fichaje que más minutos acumula es Juan Villar, con 178 minutos, seguido de Camus, con 115, Canario, con 107, Shashoua, con 66 y Alberto Jiménez, que aún no ha debutado con la elástica califal.

Este dato se hace doblemente importante a la hora de analizar, precisamente, el último duelo y la última victoria del Córdoba CF ante la Cultural Leonesa. Tras darle las mencionadas oportunidades en el once inicial a prácticamente todos los fichajes -todos han tenido oportunidades en el once titular salvo Shashoua y Alberto Jiménez-, Germán Crespo volvió a sus 'once originales' en busca de revertir la dinámica. Y, así, en el duelo ante la Cultural Leonesa, los once integrantes que partieron de inicio sobre el césped de El Arcángel son jugadores que llevan en el equipo desde inicio de temporada.

Además de ello, el dato no se queda solo ahí sino que, si se va más allá, se puede observar como más de la mitad del equipo -seis jugadores- son futbolistas que ya estaban en el equipo la pasada temporada en Segunda RFEF. Estos son Carlos Marín, José Alonso, Carlos Puga, Javi Flores, Simo Bouzaidi y Antonio Casas, a los que se añaden, incorporados durante el mercado estival, Jorge Moreno, Calderón, Diarra, Kike Márquez y Carracedo. Un once de garantías que se ha convertido en el titular referencia para Germán Crespo. Ahora, será cuestión de ver cómo va introduciendo estos nuevos fichajes de cara a repartir minutos y dar descanso a los más habituales.

Por último, otro dato curioso que arrojó el enfrentamiento ante la Cultural Leonesa es que, además de los once titulares mencionados, desde el banquillo, tan solo dos nuevos fichajes tuvieron la oportunidad de sumar minutos. Precisamente fueron dos de los jugadores más empleados por Germán Crespo desde su llegada: Caballero y Canario. Ambos ingresaron al terreno de juego en el minuto 61 de partido y pudieron gozar de más de media hora de juego con el equipo, quedándose así sin participar otras nuevas incorporaciones como Shashoua o Marco Camus, además de Alberto Jiménez y Juan Villar.