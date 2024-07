El Córdoba CF y una apuesta decidida por el talento joven

La confección de la plantilla del Córdoba CF sigue su curso, y lo hace con un patrón claro de movimientos: talento joven. El club blanquiverde se ha asegurado de hacerse con los servicios de diversos prospectos prometedores de Primera RFEF con los que busca asegurarse un seguro brillante en términos de calidad y profundidad de plantilla. Y es que, a la ya de por sí joven plantilla que tenía Iván Ania a sus mandos el pasado año, se han sumado un total de cinco incorporaciones nuevas cuya edad media no supera los 24 años. Cuatro de ellos apenas cuentan con 23 años, y tan solo uno supera los 25.

Hasta el momento, el Córdoba CF ha anunciado un total de 5 fichajes. Álex Sala fue el primero en llegar, o más bien en mantenerse. El centrocampista compitió la pasada campaña como blanquiverde en calidad de cedido desde el Girona FC. El ascenso del club califal y el interés del jugador en quedarse en la ciudad de la Mezquita hizo que, tras finalizar la cesión, el Girona permitiese a Sala unirse al Córdoba CF con la carta de libertad. Una apuesta de los blanquiverdes por el talento joven, puesto que Álex Sala apenas cuenta con 23 años. Pese a no ser ya sub 23, sigue siendo una joven promesa en la que Iván Ania tiene mucha confianza.

El segundo fichaje anunciado por el conjunto califal fue Xavi Sintes, procedente del Sevilla Atlético. El central -o pivote defensivo- llegó al Córdoba CF procedente del Sevilla Atlético, con el que logró el ascenso a Primera RFEF siendo un pilar fundamental en el equipo. Eso sí, el combinado hispalense le comunicó que no contaba con él, en parte porque, al ser nacido en el año 2001 -al igual que Álex Sala-, este año pierde la cualidad de ser sub 23, por lo que no podrá moverse libremente entre equipo filial y primer equipo. Aún así, el Córdoba CF ha confiado en su futuro, después de que haya pasado por las categorías inferiores del Sevilla, del Real Madrid y de la selección española.

Quizás, la única nueva incorporación que se sale de este patrón de fichajes es el de Nikolai Obolskii. El delantero ruso llega al Córdoba con 27 años, experiencia de sobra en Primera RFEF, y toda la ambición del mundo por destacar en Segunda División. El ariete, nacido en 1997, no se podría considerar ya una joven promesa, aunque aún se encuentra en edad para poder explotar y encontrar su mejor fútbol, adaptándose a una categoría tan exigente como la Segunda División, por primera vez en su vida. El conjunto blanquiverde le ha firmado con un contrato de dos años, por lo que su confianza en él es máxima.

Pero, sin duda, si de talento joven se refiere, los ejemplos más claros son los dos últimos fichajes anunciados por el Córdoba CF. En primer lugar, el caso de Ramón Vilà es remarcable, puesto que el portero, con experiencia en Primera RFEF y salido de una cantera tan prolífica como la del FC Barcelona, llega a El Arcángel con 22 años y la condición de ser sub 23, lo que le permite ser inscrito con el Córdoba CF B y poder alternar actuaciones con el primer equipo y el equipo dependiente de manera libre durante esta temporada. Esta condición de sub 23 solo la conservan aquellos jugadores nacidos de 2002 en adelante.

Por otro lado, la llegada de Théo Zidane también es una apuesta decidida en esta dirección. El joven centrocampista francés llega al Córdoba CF procedente del Real Madrid Castilla y, al igual que Vilà, nació en el año 2002, por lo que cuenta con la posibilidad de ser inscrito en el equipo filial para así tratar de aliviar la presión ejercida por el límite salarial. Su calidad y potencial queda fuera de toda duda, habiendo sido un imprescindible en la cantera del Real Madrid, así como en las categorías inferiores de Francia.

Así, la plantilla queda en la actualidad con una edad media de 26,11 años, donde la portería promedia los 24,5 años de edad; la defensa, los 27,3 años; el centro del campo, los 22,5 años y la delantera los 27,7 años aproximadamente. Un claro ejemplo de la apuesta por el futuro de la dirección deportiva de la entidad. De hecho, esos 26,11 años de media le ponen como la octava plantilla más joven de LaLiga Hypermotion, tan solo por detrás de CD Mirandés (solo 8 jugadores por el momento), Málaga (24,6 años), UD Almería (25,3 años), Sporting de Gijón (25,7 años), Racing (25,7 años), Castellón (25,7 años) y Levante (26 años).