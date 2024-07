El Córdoba CF muestra un primer vistazo a su nueva equipación

La nueva y flamante camiseta del Córdoba CF, en alianza con Joma, para su vuelta a Segunda División comienza a mostrar sus primeras pinceladas. Después de todo lo generado en torno al anterior proveedor de camisetas, Givova, el club blanquiverde y su afición están expectantes por conocer cómo va a funcionar esta nueva colaboración con una marca del calibre de Joma. De hecho, la expectación es tal que el cordobesismo ha buscado índoles y pistas en todas las publicaciones del Córdoba CF hechas recientemente, llevando incluso a algunos cómicos errores.

Y es que, durante la presentación de Théo Zidane como nuevo jugador del Córdoba CF, el club blanquiverde publicó un montaje con el jugador francés engalanado con una camiseta blanquiverde, de la marca Joma, con líneas horizontales en vez de verticales. Este hecho no pasó desapercibido, y no fueron pocos los aficionados del club califal los que mostraron su disconformidad con este hecho. Sin embarco, la propia entidad no tardaría en explicar, a través de sus redes sociales, que esa no era, ni mucho menos, la camiseta oficial para esta próxima temporada.

Ahora, apenas unas horas después del anuncio de Théo como nuevo jugador blanquiverde, y de las múltiples conjeturas realizadas por el cordobesismo en lo que concierne a la camiseta, el Córdoba CF ha publicado su primer teaser oficial de lo que será la nueva elástica blanquiverde para la vuelta del equipo al fútbol profesional y a la Segunda División. Será la primera vez en la historia del equipo que vista la marca deportiva española Joma Sport, al igual que será el único equipo de la categoría de plata que lo haga, aunque sí que habrá presencia de Joma en Primera División, en equipos como el Getafe o el Leganés.

En este primer vistazo ofrecido por el club califal a la camiseta, se puede apreciar como las líneas serán como vienen siendo habitual: horizontales y en blanco y verde. El escudo tendrá relieve y estará instalado por termoadhesivo y no bordado. Por su parte, el cuello de la camiseta no será de cuello, sino que será liso en color blanco, acabado en pico. Pero, sin duda, el detalle más diferencial de la camiseta estará en su relieve. Tal y como se puede apreciar en la imagen, vista a contraluz, se podrá apreciar el año de creación del club, 1954, haciendo así un guiño al equipo y personalizando la camiseta para el propio Córdoba CF.

Pese a que aún no se conoce en qué fecha se presentarán estas camisetas, todo hace indicar que quedan apenas días para ello. El equipo volverá a los entrenamientos el próximo lunes, 15 de julio, y lo harán ya con las indumentarias de entrenamiento de Joma. De hecho, al propio Théo Zidane ya se le vio engalanado con ellas. Así pues, y teniendo en cuenta que el inicio de la competición está fechado para el 16 de agosto, queda prácticamente un mes como máximo para que el cordobesismo pueda presenciar y disfrutar de la nueva piel del Córdoba CF.