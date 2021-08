Cuarto test para estabilizar la pretemporada

El Córdoba, en busca de hacer encajar todas las piezas en su puzle. Si bien se trata de una nueva pretemporada marcada por la pandemia, Germán Crespo quiere seguir retocando diferentes zonas para encontrar la mejor versión de su equipo. Tras la derrota en Punta Umbría, el conjunto blanquiverde quiere seguir evolucionando hacia uno más incisivo, que ponga las cosas difíciles al rival y que rentabilice al máximo las oportunidades que tenga frente a portería. Para eso y más tendrá el choque de este miércoles ante el Algeciras, rival de Primera RFEF como el Linares, en el Nuevo Mirador de la propia localidad gaditana.

La principal novedad, en cualquier caso, estará en la defensa. Cuando ya parecía un asunto que se estaba enquistando, el Córdoba CF anunció la incorporación como cedido de Ricardo Visus, central que ya la pasada campaña militó en el filial blanquiverde. De esta manera, vendría a ocupar la penúltima plaza sub 23 en la primera plantilla, ya que la última pertenecerá a Álex Meléndez o a Julio Iglesias. El zaguero madrileño, además, ya estuvo viendo a los que ahora son sus compañeros en Punta Umbría ante el Recreativo de Huelva el pasado sábado.

José Cruz, Bernardo, José Alonso y el propio Visus serán los centrales de esta temporada a todos los efectos, más allá de que Valtteri Vesiaho pueda escalar en algún momento. En cuanto al general de la plantilla, Germán Crespo quiere subsanar los errores en definición y contundencia en defensa que se vieron en tierras onubenses, por lo que el duelo en la provincia de Cádiz podrá ser buen punto de apoyo hacia la mejora colectiva. En principio, no se esperan más bajas que las de los dos porteros, Felipe Ramos y Carlos Marín, y Meléndez, aquejado de un golpe en la rodilla en el último entrenamiento, finalmente sí entrará en la lista.

Para probar todo esto y más, visitarán al Algeciras. Tras el no ascenso a Segunda División ante la Real Sociedad B la pasada campaña, Salva Ballesta se marchó de la entidad rojiblanca y fue sustituido por un antiguo objetivo blanquiverde para el banquillo, Iván Ania, con ánimo de poder igualar la gesta o, al menos, de mantener al equipo tranquilo en Primera RFEF. Para ello, ya ha disputado tres encuentros en pretemporada y, al igual que el Córdoba, sólo ha ganado uno de ellos: el pasado 5 de agosto ante el Atlético Baleares (0-1). Los otros dos duelos se cuentan por derrotas, con el primero de ellos ante el Cádiz (0-4) y el segundo, frente al Al Shabab saudí (3-2).

Precisamente de esa nacionalidad será el siguiente rival del Córdoba, ya que tendrán el viernes enfrente también en el Nuevo Mirador al Al Arabi. Bijimine será la única cara conocida de un Algeciras en reconstrucción tras rozar la gesta en verano de este año en el play off. Para el partido, Iván Ania no podrá contar con su reciente fichaje desde el Sporting, Pelayo Morilla, por lesión, al igual que tendrá protagonismo su filial, ya que aún no tienen cerrada la plantilla en su totalidad de cara el inicio de la temporada, donde harán lo propio visitando el campo del Barcelona B. El encuentro será retransmitido a través de Footters en abierto a partir de las 20:00.