Las camisetas del Córdoba CF, a la venta... pero no en la tienda oficial

Un episodio más en un problema que va más allá de lo puramente deportivo. El Córdoba CF presentó sus camisetas para la presente temporada el pasado mes de agosto, con la incertidumbre de no saber si podría tenerlas para el inicio liguero, como así fue. Los chicos dirigidos por Iván Ania dieron su particular pistoletazo de salida a una nueva edición de la Primera RFEF sin poder portar las equipaciones oficiales de la presente campaña regular, por lo que obligó a la entidad blanquiverde a emprender acciones legales contra un Givova que no ha mandado más material para la venta en las instalaciones califas hasta la actualidad.

De hecho, se esperaba que las diversas equipaciones para ponerlas a la venta en la tienda oficial del Córdoba CF llegasen esta semana, hasta tal punto de que en El Arcángel se recibió dicho material durante el lunes, pero no fue el único punto de la ciudad que pudo contar con las camisetas. Y es que un establecimiento del Paseo de la Victoria ha puesto a disposición de todo aquel interesado tanto la primera como la segunda y tercera elástica de la primera plantilla califal e incluso con tallaje de niño. Todas ellas a un precio único de 50 euros sin conocimiento del club blanquiverde.

Tanto fue así que, según ha confirmado fuentes de este periódico, la entidad cordobesa va a interponer una denuncia para que se retiren las equipaciones lo antes posible y estudiará lo sucedido porque no tenían constancia de que otro establecimiento podía acceder a estas camisetas. Por otro lado, la tienda oficial del Córdoba CF ha permanecido cerrada durante la tarde de este martes y continuará estando hasta el próximo jueves en busca de adecentar las instalaciones para la venta de las primeras elásticas de la temporada regular, aunque desde el club no han dado una fecha concreta para la puesta a la venta de dicho material, no más allá de esta semana -por lo que sería jueves o viernes-.