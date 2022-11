Antonio Casas y Javi Flores, principales novedades en la enfermería del Córdoba CF

Una mala noticia para un Córdoba CF que no había sufrido de este problema en exceso durante esta temporada. La entidad blanquiverde tuvo un grave contratiempo a lo largo de la pasada campaña en Segunda RFEF, cuando en tan solo una jornada acumulaban siete u ocho jugadores con contratiempos físicos, no estando así disponibles para un Germán Crespo que realizaba las rotaciones pertinentes con el fin de que los futbolistas no sufrieran más lesiones. Sin embargo, este curso regular parecía que estaban respetando estos problemas, aunque, tras el partido ante el CF Talavera, dos profesionales se han sumado a la enfermería y prácticamente están descartados para el próximo enfrentamiento liguero ante el Ceuta.

En efecto. El Córdoba CF ha actualizado su parte médico y ha explicado que ya son cuatro los jugadores que están sufriendo contratiempos físicos, teniendo muy complicado estar presentes en el próximo encuentro regular. En primera instancia, el club blanquiverde ha anunciado que Antonio Casas padece un “esguince capsuloligamentoso que afecta principalmente a su ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda”, por lo que, según ha explicado La Jugada de Córdoba en su cuenta de Twitter, el delantero rambleño estará diez días de baja, perdiéndose así el duelo ante el Ceuta de este mismo fin de semana.

Asimismo, el club blanquiverde también ha comunicado que su capitán Javi Flores sufre “molestias musculares pendiente de pruebas”, estando ausente en el entrenamiento de este miércoles al igual que un Ramón Bueno que ha iniciado “trabajo en campo previa entrada al grupo como última fase de readaptación”. Por su parte y según explica el parte médico, Ekaitz Jiménez ha finalizado “la fase de descarga e inicia trabajo con bicicleta. Buena tolerancia”, culmina el escrito.