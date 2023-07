Antonio Casas y un año clave en el Córdoba CF

Debe ser su año y él lo sabe. Es conocidos por todos que el Córdoba CF tuvo una muy mala racha en el tramo final de la pasada temporada que le costó no estar siquiera en el play off de ascenso a Segunda División. Aun así, el pasado es el pasado y hay varios jugadores que se mantienen en la disciplina blanquiverde y que deben dar un paso adelante para reivindicarse, como es el caso de Antonio Casas. El delantero rambleño no acabó a un buen nivel la anterior campaña regular, pero ha vuelto al trabajo mucho mejor físicamente y viendo puerta en el segundo amistoso de la pretemporada.

Y es que el ariete cordobés comenzó de manera excepcional la pasada temporada su primera experiencia en la nueva Primera RFEF. Antonio Casas pretendía ser el delantero titular y uno de los activos más valiosos del Córdoba CF gracias a sus 17 goles durante el tramo regular en Segunda RFEF. De hecho, estas intenciones parecían ir por buen camino, ya que el de La Rambla debutó en el tercer escalón del fútbol español con una titularidad y un golazo para enmarcar ante el Unionistas de Salamanca. Aun así y después de seis partidos sin ver puerta, Casas volvió a entrar en dinámica y logró anotar en tres encuentros consecutivos ante Real Madrid Castilla, Algeciras y Racing de Ferrol.

A partir de aquí, el rambleño entró en una dinámica muy negativa, sin regularidad en el once inicial y con dos goles más en la primera vuelta, mientras que un solo tanto en la segunda -con dieciocho jornadas de diferencia entre gol y gol-. Su falta de acierto a portería le hizo perder la gran confianza que mostraba a lo largo de su primera temporada como blanquiverde y este verano debía de existir un reinicio mental para que el Córdoba CF volviese a ver al antiguo Antonio Casas. Tanto es así que el delantero cordobés fue uno de los más destacados en el reconocimiento médico tras las vacaciones.

De hecho, el ariete blanquiverde tiene ante sí una oportunidad única para ganarse la confianza del técnico Iván Ania durante este periodo de mercado veraniego. Antonio Casas, por el momento, es el único delantero que tiene a su disposición el preparador ovetense hasta que la comisión deportiva pueda firmar a un refuerzo de garantías. Por tanto, el jugador rambleño quiere aprovechar esta casuística para demostrar todo su potencial vistiendo la elástica califal y ya ha mandado un claro mensaje con ese tanto ante el filial cordobés en el encuentro disputado en la Ciudad Deportiva.