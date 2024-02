La ambición de los recién llegados al Córdoba CF

Los dos primeros y todo parece indicar que, salvo sorpresa, serán los últimos. El Córdoba CF ha abierto las puertas de la sala de prensa de El Arcángel para presentar a todos sus fichajes hasta el momento del presente mercado invernal. A falta de diez horas para que se cierre la ventana, la entidad blanquiverde no ha descartado más movimientos, pero sí que las llegadas de Álvaro Leiva y José Antonio Martínez vienen a paliar un déficit claro en una plantilla que seguirá corta, pero con más efectivos por puesto, sobre todo variaciones en la zona ofensiva para Iván Ania.

En un primer momento, Antonio Fernández Monterrubio, consejero-delegado de la institución cordobesa, y Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo, han presentado a un Álvaro Leiva que, según ellos, “está en el sitio adecuado para seguir creciendo”. “Agradezco a Osasuna y a Real Madrid por las facilidades para que Álvaro esté con nosotros”, admitió el CEO blanquiverde antes de darle la palabra a un algecireño que ha remarcado que llega a Córdoba “para aportar”, aunque no haya tenido la continuidad deseada en la presente temporada vistiendo la elástica del Osasuna Promesas.

Por otro lado, Leiva se ha desmarcado de la negociación que existió el pasado verano entre su agencia y ha apuntado a que puede jugar en todas las posiciones del ataque. “Con Iván jugué por derecha varios partidos. Me siento más cómodo por la izquierda, aunque puedo jugar de mediapunta y derecha. Donde quiera Ania”. Asimismo, el algecireño ha admitido que el técnico ovetense no ha sido fundamental para su llegada. “Cualquier jugador de Primera RFEF quisiera estar en el Córdoba CF”.

Un codiciado José Antonio Martínez elige al Córdoba CF

Así han presentado tanto Monterrubio como Juanito a un jugador que tenía multitud de ofertas tanto del extranjero como de Segunda División, pero que ha elegido a Córdoba para estar en un proyecto bastante esperanzador hasta 2025 con opción a una temporada más. Aun así, José Antonio Martínez, cuya presencia en Linares está en duda por el Transfer Manager System (TMS), ha explicado que ha sido un mercado “muy duro”, aunque está “feliz” de estar en un club como el Córdoba CF.

Además, su llegada ha estado ligada a Bernardo Cruz y a un Monterrubio con el que compartió proyecto en Granada. La toma de su decisión: marcada por estos protagonistas. “No es económica. Lo que me ha movido siempre son los proyectos, que yo vea una idea deportiva que me motive y que me levante cada mañana con ganas de entrenar y conseguir cosas. Al venir de un mercado de Estados Unidos pues tienes mucho mercado internacional. Después de tres años fuera, era una prioridad estar cerca de casa. Ha sido bastante fácil el decir que era una de las mejores opciones que tenía”.

Por otro lado, José Antonio Martínez aterriza en Córdoba para suplir a Dragisa Gudelj, un jugador insignia en la plantilla blanquiverde y sabe que su responsabilidad es máxima, tanto por este hecho, como por su experiencia en Segunda y Primera División. “Ya me lo comentaron. Fue una baja sensible. La carga de responsabilidad no me la voy a quitar de encima. Es verdad que Gudelj estaba haciendo un papel fundamental en este equipo y quiero estar a la altura de lo que él hacía en el campo”, ha añadido un futbolista que llega tras dos meses parado, por lo que tendrá que coger sensaciones a lo largo de las primeras semanas para ganarse un puesto en el once inicial.