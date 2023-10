La AD Mérida, otro equipo inmerso en dudas

La Asociación Deportiva Mérida, otro equipo inmerso en un mar de dudas y que no ha arrancado con buen pie la temporada 2023-24 en el Grupo II de Primera RFEF. El combinado romano, que inició el curso con una victoria frente al Linares Deportivo en el Estadio Romano-José Fouto, no ha podido dar continuidad a sus buenos resultados. Esa dinámica inicial se prolongó durante las primeras tres jornadas, donde los pupilos de Rai Rosa no conocían la derrota y sumaron en todos los encuentros. Sin embargo, los emeritenses, desde entonces, han sumado más de un mes sin conocer la victoria, lo que ha llevado a la dirección deportiva romana a prescindir de los servicios de su entrenador.

Rai Rosa ya no está al mano de la AD Mérida. Su paso por la entidad emeritense en la actual temporada ha sido, cuanto menos, dubitativo. Como se ha mencionado con anterioridad, el equipo comenzó venciendo en la jornada inaugural ante el Linares Deportivo, y la buena dinámica se prolongó en la jornada dos con un empate contra el Atlético Sanluqueño, logrado en el minuto 94 de juego gracias al tanto de José Elo. Esa inyección de moral duró hasta la siguiente cita, correspondiente al duelo contra la UD Melilla. En esa ocasión, el Estadio Romano-José Fouto volvió a disfrutar del juego de su equipo, que volvió a vencer y sumó su séptimo punto de los nueve que había hasta ese momento en juego.

Sin embargo, desde ese momento, todo se torció. Esos tres puntos sumados el 10 de septiembre serían los últimos puntos que sumaría la AD Mérida hasta el momento. La jornada cuatro traería consigo un duelo ante el Algeciras, donde los del Nuevo Mirador se impondrían con autoridad por 0-2. La vuelta al Romano tampoco trajo la victoria, ya que el Real Madrid Castilla asaltaría el feudo emeritense y se llevaría los tres puntos gracias al solitario tanto de Manuel Ángel. La tercera derrota consecutiva sería la más dura de todas, ya que el CD Castellón sacaría las vergüenzas del Mérida al golearle por 5-1, mientras que, finalmente, el Antequera ahondaría en la herida venciendo en el Romano la pasada jornada por 0-1.

Estas cuatro derrotas consecutivas han provocado la destitución de Rai Rosa como entrenador del conjunto romano. David Rocha, hasta este momento director deportivo del club, ha tomado las riendas del equipo de manera interina. Rosa había mostrado hasta el momento un juego pobre -seis goles a favor y once en contra-, basado en el manido 1-4-2-3-1. José Andres comenzó siendo el portero titular, aunque tanto Juanpa como Dani Vicente también han tenido su oportunidad. En la línea de cuatro defensas, Pipe, Bonaque y Raúl Prada parecen indiscutibles, mientras que tanto José Elo como Bourdal han entrado en la rotación. De igual manera, en el centro del campo, los inamovibles parecen claros: Acosta y Beneit, acompañados por Ismael Gutierrez o Busi. En la ofensiva, el excordobesista Chuma será la referencia ofensiva, con opciones para Sandoval, Escardó o Mukai.