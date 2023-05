El Deza CBM renueva a su técnico Benito Puerto

Cuando las cosas van bien, mejor no tocarlas, claro ejemplo de lo que ha ocurrido con un Córdoba CF que se mantiene de capa caída. Sin embargo, no siempre ocurre esta tendencia, ya que varios clubes cordobeses siguen creciendo manteniendo las bases de su proyecto deportivo como es el caso del Córdoba de Balonmano que, no contento únicamente con que su equipo masculino está inmerso en la lucha por el ascenso a la segunda máxima categoría del balonmano a nivel español, ha confirmado la continuidad de una de sus piezas claves en el banquillo de la sección femenina.

En efecto. El club granate ha anunciado que Benito Puerto seguirá como el técnico del Deza CBM, equipo que actualmente compite en la División de Honor Plata Femenina y cuyo crecimiento le puede hacer pelear por el ascenso a División de Honor Oro Femenina o incluso Liga Guerreras Iberdrola en un futuro a corto plazo. “Como no podía ser de otra manera, y tras una meritoria primera temporada al mando en la que se cumplió con el objetivo, Benito Puerto continuará llevando las riendas técnicas del Deza CBM la próxima campaña. Vamos a por la tercera consecutiva en Plata”, ha anunciado la entidad cordobesa en un comunicado expuesto en sus redes sociales.

Y es que la temporada de las chicas dirigidas por Benito Puerto bien vale una renovación para el técnico de la casa. El Deza CBM llegaba esta campaña regular con un equipo más modesto y queriendo únicamente la salvación en la tercera máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Por ello y sabiendo de sus limitaciones, el cuadro granate se encomendó al trabajo diario y al esfuerzo, logrando culminar un curso liguero salvando la División de Honor Plata Femenina con mucha holgura, gracias a sus 16 puntos en las 26 jornadas disputadas. Ahora, el crecimiento debe ser una obligación y la entidad cordobesa ha querido recompensar el trabajo para que este desarrollo venga de la mano de Benito Puerto.