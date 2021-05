Un Zuazo superior conquista La Fuensanta

Sin apenas opciones de conseguir lo mejor para sus intereses. Adesal era el anfitrión de Balonmano Zuazo, la escuadra más destacada del grupo de la salvación, y cuyo yugo cayó con fuerza sobre el cuadro local. Así, con neta superioridad en amplios tramos del encuentro -prácticamente en todo ello-, las vizcaínas se llevaron los dos puntos de la Fuensanta en lo que fue la primera derrota de las califas en su feudo en esta fase. Para Zuazo, un paso de gigante hacia la consecución matemática de la permanencia en la máxima categoría; para Adesal, un paso atrás para la misma tarea.

El inicio fue titubeante para las fuensantinas ante un equipo más seguro como Zuazo. Las indecisiones en defensa provocaron que las baracaldesas se distanciaran tres tantos en el marcador en el segundo parcial. Además, las transiciones ofensivas del cuadro vasco eran puñales para Adesal, severamente castigado por su falta de fluidez en ataque. Los tiempos muertos de Rafa Moreno y los reajustes tácticos del técnico cordobés implicaron que la hemorragia califa dejara de sangrar, ya que Zuazo anotaba por demasiada facilidad. Aun así, las visitantes continuaban con cierta comodidad sobre el parqué de la Fuensanta hasta el tiempo de descanso, mostrando solidez desde el muro defensivo y sin ningún tipo de peligro sobre la llegada del triunfo.

La visitante June Loidi fue la máxima protagonista tras el paso por vestuarios, atacando desde el sector derecho de la escuadra vizcaína e intentando despegarse en el marcador. A pesar del sempiterno carácter de Adesal para no desengancharse de resultados adversos, esto no fue la excepción pero tampoco suficiente ante un Balonmano Zuazo que rentabilizó al máximo sus llegadas ante la meta de Amanda Valero. A ello se sumó la escasa efectividad cordobesa ante la meta rival, que sólo pudo anotar 4 dianas sobrepasado el ecuador de la segunda mitad. Para poder sentenciar, incluso Joseba Rodríguez, técnico visitante, organizó ataque de siete para ahondar más en la herida de un Adesal que, a pesar de que no se anestesió en los minutos finales con inferioridad en el electrónico, sucumbió en casa y encadena su segunda derrota consecutiva en esta fase.