El Ángel Ximénez gana más hambre con Ferrán López

El proyecto del Ángel Ximénez de Puente Genil no se conformaba simplemente con consolidarse en la máxima categoría del balonmano nacional, sino que su ambición era tal que quería superarse a sí mismo, intentando siempre luchar por una final de la Copa del Rey o clasificar a una competición europea, siendo este un objetivo muy lejano, aunque posible. Es por ello que la escuadra pontana se encuentra a tan solo dos puntos de la quinta posición de la Liga Asobal y para mantener el ritmo ha acudido al mercado donde ha encontrado una perla de esta disciplina a nivel español hasta el final de la presente temporada.

A través de un comunicado expuesto en sus redes sociales, el club pontano ha anunciado el fichaje en calidad de cedido de Ferrán López procedente del KH-7 BM Granollers, filial del equipo catalán de Liga Asobal. El joven central ha plasmado su calidad y proyección como jugador desde categorías inferiores, gozando de convocatorias con la selección española y logrando tres veces el Campeonato de España con Cataluña, el Campeonato de España con BM Granollers y la Minicopa del Rey, donde además fue elegido MVP en el año 2020.

Ahora, aterriza en Puente Genil con las ganas de demostrar todo su potencial. “Estoy muy contento porque nunca te esperas una llamada así. Cuando me llegó la llamada del Puente Genil, que este club estaba interesado por mí, no me lo pensé dos veces y dije que sí. Estoy súper contento y ahora toca dar el máximo de mí, a intentar ayudar al equipo y cumplir todos los objetivos tanto a nivel personal como del equipo. Es una experiencia muy grande y quiero aprovecharla al máximo”, ha explicado el propio Ferrán López a los micrófonos de la entidad cordobesa.