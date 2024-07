Estos serán los rivales del Coto Córdoba CB esta temporada en Segunda FEB

Una nueva aventura en el basket profesional para una provincia y capital cordobesa que volverá a tener su representación en este tipo de categorías mucho tiempo después. No es baladí este hito porque Córdoba necesitaba que alguna entidad pudiese trabajar de manera exhaustiva para que la afición a esta disciplina pudiese nuevamente estar a la cabeza de lo que se le espera. Y es que el Coto Córdoba CB pudo ascender a la antigua LEB Plata y se ha ganado un puesto en el mapa del baloncesto nacional, siendo un participante más de la Segunda FEB que ya sabe qué rivales se encontrará la próxima temporada.

Tras el cierre del plazo de inscripciones en la tarde del pasado viernes, la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha procedido a validar las correspondientes documentaciones y avales presentados por los clubes para poder confirmar así las inscripciones de cada uno de ellos en sus respectivas categorías, como es el caso de un Coto Córdoba CB que, como ya adelantó este periódico, ya había sabía que su participación en LEB Plata no corría peligro.

Sin embargo, la LEB Plata como se conocía ya no será así. La Segunda FEB, con su nueva denominación, mantiene los dos grupos (Este y Oeste) y ha vuelto a tener más peticiones que plazas disponibles (28). En el Grupo Oeste llegan desde arriba dos clásicos como son el Melilla Ciudad del Deporte y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad; desde abajo el Cultural y Deportiva Leonesa, La Salud Archena y el Coto Córdoba, y aparece un nuevo proyecto en Sevilla: el Caja 87 Baloncesto. En el Grupo Este mucha estabilidad y la llegada de tres proyectos interesantes: Proinbeni UPB Gandía, Nadunet Refitel Llíria y Sol Gironés Bisbal Basquet, que confirman los seis ascensos de categoría de la temporada pasada.

Por tanto, el Grupo Oeste queda así: Rioverde Clavijo, Huesca La Magia, Iraurgi Saskibaloia, Tekney Bizkaia Zornotza, Cultural y Deportiva Leonesa, Clínica Ponferrada SDP, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Bueno Arenas Albacete, La Salud Archena, Coto Córdoba CB, Udea Algeciras, Ciudad de Huelva, Caja 87 Baloncesto y Melilla Ciudad del Deporte. Asimismo, el Grupo Este ha sido conformado por: Class Sant Antoni, Fibwi Palma, Palmer Basquet Mallorca Palma, Gran Canaria, Homs UE Mataró, Oca Global CB Salou, CB Santfeliuenc, Ibersol CB Tarragona, CB Prat, Sol Gironés Bisbal Basquet, Proinbeni UPB Gandía, Nadunet Refitel Basquet Llíria, CB L'Horta Godella y Maderas Sorli Benicarló.

La posibilidad de la Copa de España se esfumó

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que la FEB confirmó que el Coto Córdoba CB no estaba dentro de los 40 equipos que optarán a la primera edición de la Copa de España, en la que participan clubes tanto de Primera, como de Segunda y Tercera FEB. Por su parte, la entidad cordobesa intentó estar presente en esta novedosa competición, pero finalmente el organismo federativo no lo ha decidido así.