Así llegan Unicaja y Covirán Granada a la Copa de Andalucía en Vista Alegre

Todo listo para la vuelta real del baloncesto profesional a Córdoba. Eso sí, de momento, no será con un equipo local, aunque sí con la élite andaluza. Y es que el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre acogerá el primer trofeo de la temporada a nivel autonómico, con la conquista de la Copa de Andalucía, que recala en la provincia once años después, y que enfrentará al Unicaja de Málaga y al Covirán Granada, los dos máximos exponentes de la región, los únicos actualmente en la Liga Endesa. Un partido de alta rivalidad entre dos contendientes que se conocen bien, y que servirá de rodaje para continuar con la pretemporada de ambos, que partirán esta campaña 2024-25 con objetivos muy dispares.

Sea como sea, el público podrá disfrutar de nuevo de un choque de muchos quilates, con algunos de los mejores jugadores de la ACB. Además, Vista Alegre presentará un lleno absoluto, ya que las entradas -que eran gratuitas- para el partido se agotaron en pocas horas, por lo que se esperan unas 3.500 personas en el recinto capitalino, con muchos jugadores de clubes de la provincia, además de un notable desplazamiento de aficionados de Málaga y Granada. El choque se disputará a parte de las 20:30 y estará dirigido por el colegiado Antonio Conde.

El Unicaja, a revalidar el título y su estatus andaluz

No cabe duda que el favorito para la corona es el Unicaja. Los malagueños disponen de 16 trofeos de Copa de Andalucía en sus vitrinas y son los vigentes campeones, ya que superaron precisamente al cuadro nazarí en la pasada edición. Además, el equio de Ibon Navarro se ha erigido en los últimos años como uno de los más potentes de la Liga Endesa, siendo vencedor de la Copa del Rey en 2023 y de la Basketball Champions League el curso pasado, cuando se proclamó también como líder de la fase regular de la liga. Por todo ello se encuentra en medio de una ambiciosa pretemporada, donde tiene por delante objetivos muy importantes, como la participación en la Supercopa Endesa, que se celebrará en Murcia el 21 y 22 de septiembre. Una semana antes, los malagueños jugarán por primera vez en su historia la Copa FIBA Intercontinental, un torneo que se jugarán en Singapur y que enfrentará a los campeones de los cinco continentes por el cetro mundial.

El gran sello de Ibon Navarro ha sido la continuidad en los cursos más recientes. De hecho, Unicaja ha mantenido a once jugadores de la temporada anterior. Kendrick Perry, Tyson Carter, Alberto Díaz, Dylan Osetkowski, Nihad Dedovic y David Kravish tenían contrato en vigor, mientras que se ha renovado a Kameron Taylor, Tyler Kalinoski, Melvin Ejim, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima. Así, solo se han oficializado dos nuevas caras: Tyson Pérez y Killian Tillie, que podría debutar en Córdoba. No obstante, no se descarta una posible incorporación interior más.

Los cajistas llegarán a Vista Alegre tras haber disputado un solo amistoso de pretemporada, que se jugó en Melilla frente al SL Benfica, ante el que cayó en el I Memorial Javier Imbroda por 76-80. Los malagueños pagaron la falta de rodaje ante un equipo más activo físicamente y que impuso su juego en el último cuarto. Por tanto, querrán desquitarse con el cetro andaluz.

El Covirán Granada, a por su primera corona

También existe ambición en las filas rojillas, pero bajo otro prisma. El Covirán Granada afronta su tercera temporada histórica en la Liga Endesa, donde de nuevo partirá con el propósito de la salvación, aunque ahora intentándolo con mayor holgura. Pasito a pasito ha sido la filosofía de esta entidad, que surgió en Primera Nacional y fue escalando peldaños hasta la élite, donde ya se ha consolido a las órdenes de Pablo Pin. La continuidad ha sido otro rasgo característico de este club, tanto por planificación deportiva como por presupuesto. El entrenador granadino se mantiene desde los orígenes del club y es el gran faro en la pista.

Los granadinos fueron subcampeones en la edición pasada y ahora querrán sumar su primera Copa de Andalucía. Y es que la ciudad sí que cuenta con tres coronas en su haber, aunque las mismas las logró el ya desaparecido CB Granada, del cual recogió el testigo precisamente el Fundación CB Granada, actual Covirán.

En su caso, se han renovado a Jacob Wiley, Jonathan Rouselle, Scott Bamforth, Pere Tomàs y Elias Valtonen, mientras que los nuevos fichajes para este curso son Sergi García, Agustín Ubal, Edgar Vicedo, Iván Aurrecoechea, Rubén Guerrero, Gian Clavell y Amine Noua.

Los de Pablo Pin, en este caso, llegan con mejores sensaciones, después de la victoria en su primer compromiso de pretemporada por 80-67 ante el Petro de Luanda de Angola, el campeón de Angola y de África. Un partido, además, que será histórico por siempre, ya que se celebró en una conocida plaza de la ciudad ante 6.000 aficionados, siendo la primera vez que se disputa en España un encuentro oficial de baloncesto profesional al aire libre.