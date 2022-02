El delegado de la selección de Ucrania está “seguro al 99% de que jugaremos”

Todo sigue el cauce previsto. De momento, sigue adelante el encuentro entre la selección española de baloncesto y la ucraniana, que se va a disputar esta misma tarde en Vista Alegre (20:45). Y es que había (y hay) mucha incertidumbre en torno a dicho encuentro, y las dudas saltaron a raíz del inicio del conflicto bélico que se ha desatado durante esta madrugada en el país del este de Europa. De hecho, eso ha propiciado que el combinado de Ainars Bagatskis haya decidido suspender el entrenamiento de esta mañana. No obstante, los principales portavoces de ambas selecciones han indicado que el partido sí se va a jugar. En efecto, así se ha expresado el delegado de la selección de Ucrania, Andrey Lebedev, que se encuentra alojado junto al resto de la expedición en un céntrico hotel de Córdoba y que confía en que se pueda disputar el partido. En declaraciones a Europa Press, Lebedev ha dicho estar "seguro al 99% de que jugaremos", lo que no evita que los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico de la selección ucraniana estén "preocupados", pues tienen "familias" en un país que ahora está en guerra, y "no sabemos cómo vamos a volver" y ese es "el gran problema ahora".

De hecho, según ha lamentado el delegado, el retorno a su país "por ahora es imposible, porque Ucrania está cerrada, ya veremos", añadiendo que, en cualquier caso, algunos jugadores no tenían previsto volver a Ucrania, sino a otros países de Europa, donde juegan con sus respectivos equipos, pero los que sí viven en Ucrania quieren volver, y lo harán como sea, "en autobús o andando", pues "tenemos hijos allí y volveremos", ha concluido Lebedev.

En un sentido similar se ha mostrado Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, quien ha confirmado que "el partido, por el momento, se va a disputar". El dirigente ha expuesto que están "en un estrechísimo contacto entre la Federación Internacional y la Federación Ucraniana y podemos decir que ahora mismo el partido se va a disputar. Lo que puede pasar en las próximas horas no lo podemos saber, pero ahora mismo se juega".

Garbajosa ha querido "dar las gracias a la gente de Córdoba, administraciones y a la Federación Andaluza por todo lo que han hecho y por todo lo que siguen haciendo para que el partido de esta tarde se pueda disputar. Después entra la segunda parte, muy complicada y difícil, que es la situación que está viviendo el país de nuestro rival", al tiempo que ha transmitido un "cariñoso afecto a los jugadores y cuerpo técnico que están aquí en Córdoba desde el lunes pasado, porque se te pone la piel de gallina por la situación que sus seres queridos puedan estar viviendo allí. Es un horror. Nosotros no somos expertos en geopolítica ni en diplomacia internacional, pero somos seres humanos y la situación que están viviendo no se las deseamos a nadie".

El presidente de la FEB ha recordado que "se suspendió el partido del próximo domingo en Kiev", ante el cual trasladaron "todo un abanico de posibilidades; jugar el partido en Córdoba a puerta abierta o cerrada, cederle todo tipo de cosas para que viesen que no queremos sacar partido deportivo de esta situación catastrófica. Lo único que queremos es ayudar", por lo que "respetamos su decisión de jugar el partido en julio y si hubiera una decisión en las próximas horas, pues le hemos trasladado nuestra total disposición al técnico de la Federación Internacional y a la Federación Ucraniana para todo lo que necesite la expedición ucraniana, ya sea viajes u hoteles. En todo lo que podamos ayudar, estamos a su entera disposición y ojalá se solucione".

Finalmente, ha insistido en que "hasta ahora no hay ninguna notificación de que Ucrania no quiera jugar el partido. Todo está preparado para jugar, pero nosotros empatizamos y acataremos cualquier decisión", reiterando que "el partido no se jugará si nos lo notifican".