España supera a Bélgica y se corona en Vista Alegre

Llegaba el turno final del Torneo Ciudad de Córdoba y el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre aguardaba para conocer al vencedor de una cita clave de cara al Eurobasket. De hecho, el triunfo estaba en liza entre dos de las selecciones favoritas a la corona continental. Y esa intensidad se vio sobre la cancha, en un duelo mucho más emocionante que el de Turquía, y que pudo caer para cualquier lado, pero que terminó llevándose la selección española con un notable acierto coral. Otro paso decisivo hacia la corona europea que se decidirá a finales de junio.

El choque comenzó intenso desde el primer momento, aunque con mayor acierto español. A cuentagotas, pero las canastas comenzaban a caer principalmente a favor de las de Miguel Méndez que, dada la importancia del choque, no quiso especular en absoluto de inicio, por lo que puso en pista un quinteto de gala. En esas, Alba Torrens se mostró como la más efectiva, mostrando sobre el parqué cordobés su característica plasticidad en ataque, además de su talento, que hizo levantar al público de sus asientos con jugadas como anotando un triple en parada al contragolpe. 6 puntos de la jugada de Valencia Basket permitieron a España obtener su primer parcial (12-8), aunque Bélgica no iba a permitir perderle la cara al encuentro.

Es más, las belgas, favoritas al Eurobasket según el seleccionador nacional, reaccionaron en el tramo final del primer cuarto, con una Vanloo que sigue en estado de gracia. Así, los primeros diez minutos se resolvieron con 16-16. Choque de máxima exigencia e igualdad entre dos potencias de la canasta.

De este modo, esa paridad se mantuvo, igualmente, en el segundo periodo. La selección se mantenía tímidamente por delante, ahora con Paula Ginzo y Cristina Ouviña haciendo daño en ataque, una desde el perímetro y la otra castigando desde el bloqueo y continuación, pero más enfocada al tiro desde la bombilla que a curtirse bajo el aro. Para eso estaban Laura Gil y Raquel Carrera, quienes se encargaban de conseguir constantes segundas oportunidades para España, que logró distanciarse con una máxima de siete puntos, aunque de nuevo las belgas se acercaron con el 27-26 a falta de tres minutos. Un parcial final favorable de 6-3 dejó un cómodo colchón para la segunda parte (33-29).

El punto de inflexión en el partido llegó en el tercer cuarto, cuyos primeros compases se resolvieron con un parcial de salida de 11-0 para las de Miguel Méndez, lo que obligó al seleccionador belga a frenar la sangría. Esa dinámica se cortó con un triple, aunque la inercia se iba a mantener en todo momento. De hecho, las españolas secaron a su rival en este tramo, que tan solo pudo anotar 8 puntos en el tercer periodo, por los 20 de las españolas, que encaraban el último cuarto con la mayor ventaja del partido.

Eso sí, de la cara a la cruz, ya que Bélgica no iba a darse por vencida tan fácilmente y reaccionó con un 0-9 que ahora obligaba al tiempo muerto en el banquillo español. El mismo lo frenó Ginzo desde el perímetro. No obstante, estaban jugando mejor las visitante en estos últimos diez minutos, aprovechando el juego en velocidad tras el desacierto exterior español. De este modo, de estar casi 20 abajo, el partido se puso en 58-52 a falta de algo más de cuatro minutos. Con todo, el intento de remontada no pasó de ahí y España volvió a estirar su renta con un par de triples de Torrens y Leo Rodríguez, además del acierto desde la línea de personal. Así, gracias a la reacción nacional final, el resultado quedó en un contundente 72-54 que corona a España en Vista Alegre.