De la verbena a la raverbena: Califato ¾, Dalila y Carvento en una cita sobre la identidad festiva

¿En qué se han convertido las verbenas hoy? ¿Tienen cabida el arte digital, el movimiento queer y la música electrónica en un evento tradicional? ¿Qué dice de nuestra identidad la forma en la que festejamos juntos? ¿Qué aporta Córdoba al folclore andalucista más vistoso? Son sólo algunas de las cuestiones que se van a poner sobre la mesa el próximo sábado 15 de abril en el Quiosco de la Música de Córdoba, dentro de las actividades organizadas por el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, que impulsa la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.

Una actividad que está organizada en torno a dos ejes: las identidades y la verbena moderna. “En la programación del Tour del Talento hay una fuerte presencia de espectáculos que pretenden poner el foco en el admirable talento artístico de nuestra ciudad. En concreto, la Verbena Moderna y Raverbena pretenden poner en valor la convivencia de la tradición y la transgresión”, señalan desde la organización.

La jornada se abrirá a las 11:00 con un Mercado de Arte en el entorno del Quiosco de la Música, que acogerá un total de 56 puestos llenos de obras de artistas emergentes de cerámica artística, pintura, ilustración, fotografía, creación literaria y diseño gráfico. A las 12:00 se celebrará la mesa redonda Córdoba Identidades, que analizará el simbolismo identitario cordobés en la obra de los jóvenes artistas contemporáneos de Córdoba.

En este debate participarán varios miembros del exitoso grupo andaluz Califato 3x4, el bailarín Carlos Carvento, la artista Almudena Castillejo y el diseñador Julio Muñoz, ambos miembros del colectivo Algazara; y el periodista Tono Cano, director de la revista SecretOlivo. Modera Pereza Andaluza.

Ya por la tarde noche, a las 21:30, arrancará la Verbena Moderna, en la que actuarán Carvento, La Niña de Espejo y Eva Calyza. Se trata de una propuesta conjunta de la Delegación de Promoción de la Ciudad y la Delegación de Juventud que busca ofrecer una verbena renovada, contemporánea y actual donde los jóvenes artistas “son protagonistas sin ningún complejo a la hora de mostrar su identidad y su relación con el folclore más tradicional desde una visión vanguardista”.

Una visión que también comparten los artistas protagonistas de La Raverbena, el colofón final de la fiesta y que ofrece por primera vez en Córdoba dos propuestas muy estimulantes de folclore futurista: la que representa la dj y productora sevillana Dalila, la gran sensación de la electrónica andaluza, además de la primera artista sevillana que ha pinchado en la plataforma Boiler Room; y la que supone el estreno del concierto interactivo de EFE (Electronic Flamenco Esquejes), un proyecto cordobés formado por la cantante Paloma, el productor y artista visual Juan López y el periodista y dj Juan Velasco, que nació con la primera convocatoria de Córdoba Ciudad de las Ideas y mezcla flamenco, poesía, arte visual, techno, house y ambient.

Toda la información sobre el evento en https://tourdeltalento.org/es/evento/cordoba/

