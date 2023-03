Las grandes letras del foro de Torreparedones

Durante estos días están concluyendo las obras de restauración del foro de la ciudad romana de Torreparedones, en Baena. Los conservadores del yacimiento han divulgado que “aún quedan algunos remates” a los trabajos, pero que se ejecutarán con cargo a un proyecto modificado del original que arrancará “dentro de unos meses”.

Mientras tanto, ya son visibles las actuaciones en el foro de esta ciudad romana de la campiña cordobesa, donde se ha recuperado la llamada “inscripción pavimental de litterae aureae”. Es decir, la famosa inscripción que tan popular ha sido en Torreparedones. La transcripción de lo conservado sería la siguiente:

Y la traducción:

Ahora, los trabajos han “mejorado” las partes que faltaban “con letras metálicas insertas en los rebajes realizados previamente en las losas con la misma forma de las letras siguiendo el modelo de las que se han conservado”. Según los responsables del yacimiento, “esta inscripción es realmente excepcional pues sólo se conserva otra in situ en la península ibérica, en el foro de la ciudad de Segobriga (Saelices, Cuenca)”.

Marco Junio Marcelo sigue siendo a día de hoy un personaje misterioso. Formó parte de la tribu Galeria y financió la obra de un foro que se está reconstruyendo en Torreparedones. De hecho, además de colocar las letras, los promotores de la obra han “colocado losas de caliza micrítica en las lagunas existentes, es decir, el mismo tipo de piedra (también llamada piedra de mina) utilizado en época de Tiberio, cuando el mecenas Marco Junio Marcelo pagó con su dinero la reforma del foro”. En época romana, estas losas fueron extraídas de Sierra Morena, de la cantera del Arroyo Pedroches en Córdoba, a 50 kilómetros de distancia en línea recta de Torreparedones.

Hace dos años, el Ayuntamiento de Baena adjudicó el proyecto la UTE Salmer SL y González Soto SA para la consolidación de las termas romanas, la puesta en valor del sector oriental y el lienzo oeste, el castillo de Torreparedones y el foro romano, y dentro de éste último a la curia, el pórtico norte y la Edícula de la Concordia, además del propio foro y el templo.

Las termas se han cubierto y además se ha recuperado la volumetría original de los muros con una terminación similar al opus caementicium, lo que ha permitido la recolocación en su posición original de algunas cornisas, la recuperación de taquillas en la sala caliente y reubicación de piezas que se encontraban junto a los muros, además de dar mayor estabilidad, favoreciendo la cohesión de las tres salas.

En el lienzo este del recinto occidental se ha completado la consolidación y reintegración de la mitad norte del lienzo, con un acabado escalonado hacia la situación de la puerta de acceso al recinto, mientras que la fábrica existente se completará con mampostería en las caras exteriores y relleno de mortero de cal, y la coronación se resuelve con solera de 10 centímetros de hormigón de cal reforzada con mallazo de acero, ligeramente rehundida respecto a los paramentos exteriores.

En la torre norte del recinto occidental, se completó la consolidación y reintegración de la torre. La fábrica exterior se ha realizado con mampostería en hiladas horizontales hasta sobrepasar la altura de los restos originales conservados en la cara norte, que presentan un importante desplome.

El interior se ha macizado con fábrica ciclópea de mampostería y cal, dejando un hueco interior entre las caras sur y norte, también se estabilizará el muro y la torre se coronará con una losa de 20 centímetros de hormigón armado, mientras que en la torre noroeste del recinto occidental se ha reforzado su cimentación.

En el recinto oriental las intervenciones van dirigidas a la recuperación del límite amurallado, con refuerzo de cimentación y consolidación de los muros, mientras que en la curia del foro se han repuesto las piezas de mármol y previamente se excavarán las camas de asiento originales de las losas desaparecidas a fin de conocer con seguridad sus medidas.

