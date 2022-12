El Gobierno aspira a iniciar las obras en el Arqueológico en dos años

El Gobierno aspira a iniciar en 2024 las obras de la última fase de reforma del Museo Arqueológico de Córdoba, que tienen que convertir a este espacio en una de las referencias a nivel peninsular.

A través de una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado socialista Antonio Hurtado, el Ejecutivo informa que desde el 10 de noviembre se trabaja en la redacción del proyecto de obra, por un contrato que tiene un presupuesto de 570.515 euros. “El calendario del Ministerio de Cultura y Deporte es disponer del proyecto de ejecución y las obligatorias licencias y autorizaciones en el año 2023, para licitar e iniciar la obra en 2024”, sostiene el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria.

El plazo de ejecución del contrato de la dirección facultativa de la obra, que se encargará en el futuro de coordinar los trabajos, es de 48 meses. Es decir, expiraría el 1 de noviembre del año 2027 siempre que no haya contratiempos y por tanto ampliaciones de los plazos. Por tanto, sería entonces cuando el Arqueológico de Córdoba luciría completamente reformado. Para ello, se ha reservado una inversión inicial de 12,3 millones de euros, una de las grandes partidas presupuestarias destinadas a una infraestructura cultural en la ciudad de Córdoba para los próximos años.

En el pliego, el Gobierno ya deja claro qué es lo que quiere que el equipo de arquitectos y arqueólogos planteen:

