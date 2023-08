'Las Noches de Tefía' del guionista cordobés Antonio Rojano compite en un festival francés

La serie Las Noches de Tefía, del escritor y guionista cordobés, Antonio Rojano, ha sido seleccionada para la competición en el prestigioso Festival de la Fiction, en La Rochelle. De esta manera la producción española competirá en la categoría de europeas con otras de países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Inglaterra o Suecia.

Las Noches de Tefía se proyectará el 16 de septiembre a partir de las 11:30 en la sala 6 del cine Le Dragon de la ciudad francesa. La serie, estrenada hace apenas un mes en la plataforma Atresplayer, mezcla drama y comedia para contar la historia de los presos en el campo de concentración de Tefía (Fuerteventura) durante la dictadura franquista. Esta ha sido dirigida por Miguel del Arco, con quien Rojano es coautor, y producida por Buendía Estudios Canarias.

Además, la serie está también nominada a cuatro Premios Iris 2023, donde Rojano está nominado, junto con del Arco a Mejor Guión. Además cuenta con la nominación de Mejor Actor con Patrick Criado, a Mejor Ficción y a Mejor Producción.

La serie se estrenó el 25 de junio en la plataforma de pago de Atresmedia, habiendo sido previamente presentada en el Festival de Málaga, donde recibió críticas positivas por parte de los asistentes tras su visionado. Las Noches de Tefía se ha rodado en exteriores de Tenerife y Madrid y entre su reparto se encuentran actores como Carolina Yuste, Miquel Fernández, Marcos Ruiz, Ana Wagner, Raúl Prieto o Celeste González.

Rojano formó parte de la segunda promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, donde escribió el texto Sueños de Arena que fue galardonado en 2005 con el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca del Ministerio de Cultura.

