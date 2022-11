Córdoba se convierte en capital del flamenco con el arranque del Concurso Nacional

La vigésimo tercera edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba echa a andar con el inicio de la fase de selección, que comienza este martes 8 y se desarrollará hasta el 15 de noviembre con las primeras actuaciones de los aspirantes a los premios de Cante, Baile y Guitarra que otorga este prestigioso certamen. En esta ocasión ha habido un total de 87 inscripciones, de las que han sido admitidas 72.

Los artistas que se han inscrito para participar -49 en la sección de Cante, 22 en la de Baile y 16 en la de Guitarra- han acompañado su solicitud, según establecen las bases del concurso, de material videográfico de alguna de sus actuaciones, grabaciones que el jurado ha visionado para determinar la admisión o no de cada aspirante a concursar en el Nacional de Córdoba. Una vez concluido este periodo de evaluación, el jurado ha decidido admitir a 72 aspirantes que se enfrentarán en el Teatro Góngora a la fase de selección. En estas pruebas, 43 concursarán en las sesiones de Cante -del martes 8 al jueves 10 de noviembre-, 16 en la de Guitarra -el viernes 11-, y 13 en las de Baile -el lunes 14 y el martes 15-. Todas las funciones comenzarán a las 17:00 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Los 72 participantes en esta fase de selección son andaluces en su mayoría, en concreto, 53 artistas representan a las ocho provincias de la comunidad autónoma en esta edición. El mayor número, 14, son nacidos en Cádiz, seguida de 10 participantes de Córdoba y 10 de Sevilla, y en menor número, del resto de provincias andaluzas, con cifras que van desde los 6 de Huelva a los 2 de Málaga. Del resto de España han sido admitidos artistas de Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Badajoz, Zaragoza, Murcia, Cantabria y Toledo. Como es habitual en este certamen, se han inscrito para participar aspirantes de otros continentes y países, de los que el jurado ha admitido a concursantes naturales de Japón (uno en la sección de Cante), Argentina (uno en Baile), Estados Unidos, México, Italia y Lituania (países, cada uno, con un participante en la sección de Guitarra).

El jurado, vistas las actuaciones de los concursantes, seleccionará un máximo de cuatro participantes de cada sección que pasarán como finalistas a la fase de opción a premio, cuyas pruebas tendrán lugar en el Gran Teatro de Córdoba desde el domingo 20 hasta el miércoles 23 de noviembre, a partir de las 20 horas. El precio de la entrada es de 8 euros y hay un bono de 24 euros que incluye las cuatro funciones, diseñadas como galas para que el público pueda ver actuaciones diarias de concursantes de cante, baile y guitarra. Todos los artistas finalistas obtendrán un reconocimiento que los acredita como tales, dotado con 3.000 euros y diploma.

Los participantes en esta última fase competirán para alzarse con los principales galardones, los premios de Cante, de Baile y de Guitarra del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, dotados con una cuantía de 11.000 euros y diploma acreditativo. El Gran Teatro acogerá el sábado 26 de noviembre la Gala Final de Entrega de Premios, en la que todos los galardonados recibirán el suyo. En el transcurso de esta gala actuarán los artistas que se alcen con los tres máximos reconocimientos del Concurso de Córdoba correspondientes a esta vigésimo tercera edición. Las entradas para esta gran noche del flamenco están ya a la venta con un precio que va de 7 a 18 euros.

El jurado de esta vigésima tercera edición del llamado en el ámbito flamenco “concurso de concursos” está presidido por Marian Aguilar, teniente de alcalde de Cultura y presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas `Gran Teatro de Córdoba´, organismo responsable de la organización del certamen. El vicepresidente es Juan Carlos Limia, gerente del IMAE.

Como vocales figuran en el jurado destacados artistas o especialistas en cada una de las tres secciones que contempla el Concurso Nacional de Córdoba. Así, forman parte de este tribunal flamenco Julián Estrada, Esperanza Fernández, David Pino y Arcángel (Cante); Inmaculada Aguilar, Olga Pericet y Antonio Najarro (Baile); Dani de Morón, Gerardo Núñez y Norberto Torres (Guitarra).

